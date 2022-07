Malavika Mohanan s’est tendue à cause des rumeurs selon lesquelles le film avec Prabhas serait mis de côté? Détails ici

Prabhas est l’une des plus grandes stars du pays. Grâce au succès retentissant de Baahubali et Bahahubali 2, il est devenu le favori de tous. C’est une star bancable et tout le monde veut s’associer à lui. L’actrice Malavika Mohanan a également hâte de travailler et de partager l’espace de l’écran avec les puissants Prabhas. Mais il semble que le projet sur lequel ils sont censés travailler ensemble soit dans les limbes. Le projet en discussion est Raja Deluxe.

Prab n’a pas encore pris de décision concernant Raja Deluxe ?

Tel que rapporté par greatandhra.com, le film Raja Deluxe de Prabhas est censé être réalisé par le cinéaste Maruthi. Cependant, leur collaboration ensemble, Pakka Commercial, a échoué au box-office et les fans n’en étaient pas du tout satisfaits. Ainsi, les fans ont exhorté Prabhas à ne pas travailler avec le réalisateur Maruthi. Mais le rapport indique que Prabhas n’a pas encore pris de décision à ce sujet. Il ne revient pas sur ses propos mais il n’a pas pris un dernier appel à ce sujet. Avec toutes les rumeurs de film mises de côté, Malavika Mohanan devient tendue, selon le rapport. Travailler dans un projet avec Prabhas est un gros problème et l’actrice attend donc d’avoir des éclaircissements. Cependant, il n’y a pas encore de clarification ou de confirmation à ce sujet.

Les prochains projets de Prabhas

Il y a pas mal de films dans le minou de Prabhas. La star semble avoir un emploi du temps serré. Il a le magnum-opus Adipurush sur lequel il travaille. Le film met en vedette Kriti Sanon, Sunny Singh et Saif Ali Khan avec lui. Il a également Salaar. Un autre grand projet en cours est le projet K. Il partage l’espace d’écran avec Deepika Padukone dans celui-ci. Disha Patani fait également partie de ce film. Tout récemment, une vidéo de Prabhas sortant du lieu de tournage du projet K dans son Lamborgini fantaisiste était devenue virale. Regardez la vidéo ci-dessous :

PAN India Star #Prabhas avec sa Lamborghini sur les plateaux de #ProjetK la nuit dernière. pic.twitter.com/gaZLopp9Ky Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 20 juillet 2022

