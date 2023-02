‘Malang Sajna’ Similaire au thème de ‘Karishma ka Karishma’? Cet influenceur le pense

L’artiste mimétiste Chandni, qui est devenue virale plus tôt sur les réseaux sociaux pour son mimétisme d’Alia Bhatt, a sorti une autre vidéo, mais cette fois, elle n’imite personne. L’influenceuse, reprenant son compte Instagram officiel, a déclaré que la dernière chanson de Sanchet Tandon “Malang Sajna” est très similaire à la chanson thème de “Karishma ka Karishma”. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Karishma ka Karishma est une série télévisée indienne des années 2000. Il tournait autour d’une fille, qui était en fait un robot. Sa chanson thème est devenue populaire à cette époque.

S’adressant à Instagram, Chandni peut être vu jouer les deux chansons ensemble afin qu’une comparaison appropriée puisse être faite entre les deux. “Malang Sajna est une mélodie très similaire à Karishma ka Karishma”, lit-on dans la légende. Regardez la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 45 000 likes. “Et ici, je me demandais pourquoi je me sentais tellement connecté à cette chanson même quand je l’ai entendue la première fois. Voici l’explication”, a lu un commentaire sur Instagram. Une autre personne a écrit : “Également similaire à Jugnu ne mujhse kaha kaisa hai ye tera Piya.”

Chandni est connue pour ses vidéos de mimétisme. Plus tôt, une de ses vidéos mettait en vedette la co-vedette des Darlings d’Alia Bhatt, Vijay Varma. Dans la vidéo, on pouvait la voir imiter une scène du film Darlings, avec sa co-vedette Vijay. Non seulement cela, mais elle parvient également à glisser dans le célèbre dialogue de Brahmastra “Shivaaaa” et “Isha button hai”. “Chérissss tu t’énerves. Je t’aime”, lit-on dans la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, on peut voir Chandni imiter les personnages d’Alia Bhatt de deux de ses films récemment sortis – l’un est Isha de Brahmastra: Part One – Shiva, et le second est Badrunissa Sheikh de Darlings.

Pendant ce temps, plus tôt, Chandni a mis en ligne une vidéo hilarante sur son espace Instagram mettant en scène les dialogues d’Alia de Brahmastra. S’intéressant au personnage d’Alia, Isha dans le film, Chandni a écrit : “Isha tumhara Button hai”. La star des médias sociaux a été vue en train de perfectionner les gestes, les expressions et la voix d’Alia dans la vidéo. La façon dont elle a synchronisé les lèvres avec “Shiva” d’Alia la faisait ressembler davantage à Alia Bhatt qu’à l’actrice elle-même. Chandni avec son maniérisme sur le point a réussi à copier Isha d’Alia. Elle a réussi à imiter certaines des interactions d’Alia avec le personnage de Ranbir Kapoor, Shiva, faisant rire les internautes.

