Malala Yousafzai fait la couverture de Vogue UK et révèle son amour pour McDonald’s et le poker

La plus jeune lauréate du prix Noble Malala Yousafzai, une militante pakistanaise qui a été abattue par les talibans pour avoir fait campagne en faveur de l’éducation des filles, figure désormais sur la couverture britannique de Vogue. Récipiendaire du prix Noble de la paix à l’âge de 17 ans, Malala a présenté trois images, une drapée dans une chemise rouge et un foulard, une en blanc et la troisième dans une robe-chemise rouge avec un foulard bleu. Dans un entrevue avec Sirin kale, Malala a parlé de son « amour, de sa famille et du monde qu’elle a laissé derrière elle, ainsi que de ses nouveaux plans ambitieux pour diffuser son message ».

Au cours de l’interview, Malala a également révélé à quel point elle serait ravie d’aller chez McDonald’s et de jouer au pker, car elle n’avait jamais vécu de tels événements auparavant. « J’étais enthousiasmé par tout. Aller chez McDonald’s ou jouer au poker avec mes amis ou aller à une conférence ou à un événement », a-t-elle déclaré.

La page officielle de Vogue sur Instagram a partagé les images de couverture de l’activiste de 23 ans. Partageant le look de Malala dans une « chemise en viscose et dentelle respectueuse de la forêt », il écrit : « Même le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix de l’histoire n’est pas à l’abri des crises de panique occasionnelles. « C’est une question que je me pose tous les soirs », a déclaré @Malala Yousafzai lorsqu’on lui a demandé où elle se voyait dans 10 ans. La star de Vogue en couverture de juillet 2021 se bat pour l’éducation des filles depuis plus d’une décennie. Aujourd’hui diplômée d’Oxford et à la croisée des chemins dans sa propre vie, la jeune femme de 23 ans parle à @Sirin_Kale de l’amour, de la famille et du monde qu’elle a laissé derrière elle, ainsi que de ses nouveaux projets ambitieux pour diffuser son message. »

Dans un autre article, où Malala porte une robe-chemise en gaze de lin de couleur blanche, Vogue a écrit : « À l’âge de 11 ans, @Malala a commencé à faire campagne pour les droits des filles au Pakistan. Près de 13 ans plus tard, le droit d’une femme à l’éducation est toujours au premier plan de sa cause, s’étendant au-delà de son pays d’origine aux nations du monde entier. « Je connais le pouvoir qu’une jeune fille porte dans son cœur. » dit-elle à @Sirin_Kale dans le numéro de juillet 2021 de #British Vogue. Déjà une sorte de femme d’État aînée pour la nouvelle cohorte d’activistes de la génération Z, c’est cette qualité que les Obama ont reconnue en elle. «Il était clair qu’elle appartenait à une pièce avec le président des États-Unis. Son sang-froid, sa sagesse et sa croyance sincère dans le pouvoir de chaque fille – tout n’aurait pas pu être plus clair dès cette toute première rencontre », a déclaré l’ancienne première dame #MichelleObama. »

Partageant la troisième image en bleu et rouge, le magazine lifestyle a écrit : « À la maison, ça va. Si je suis avec des amis, ça va. Le foulard, explique @Malala, ne se limite pas à sa foi musulmane. « C’est un symbole culturel pour nous les Pachtounes, donc ça représente d’où je viens. Et les filles musulmanes ou les filles pachtounes ou les filles pakistanaises, lorsque nous suivons notre costume traditionnel, nous sommes considérées comme opprimées, ou sans voix, ou vivant sous le patriarcat. Je veux dire à tout le monde que vous pouvez avoir votre propre voix au sein de votre culture et que vous pouvez avoir l’égalité dans votre culture. »

Malala Yousafzai a également profité de ses réseaux sociaux pour exprimer à quel point elle se sent « ravie et humiliée » d’être sur la page couverture de Vogue. « Je connais le pouvoir qu’une jeune fille porte dans son cœur lorsqu’elle a une vision et une mission – et j’espère que chaque fille qui verra cette couverture saura qu’elle peut changer le monde », a écrit la jeune militante.

L’histoire de l’interview de Malala et Vogue ont reçu beaucoup d’amour sur les plateformes de médias sociaux, où les internautes semblaient être émus de voir l’interview de la « femme extraordinaire ».

Merci d’avoir présenté cette jeune femme extraordinaire ! — Les Qpublicans me fatiguent le cul NE SOYEZ PAS UN MASQUE (@nokkkusa) 1 juin 2021

@Malala D’un pachtoune à un autre..Continuez à briller 🌟🌟— Salahuddin (@SalahuddinKhaan) 1 juin 2021

Ma soeur ! Je sais que c’est vrai – 7 fig nig (@jeudiusin) 1 juin 2021

Fière fille du Pakistan ❤❤— شیر غازی (@GhanishKuxh) 1 juin 2021

Le profil de Yousafzai, qui apparaîtra dans le numéro de juillet de Vogue, comprend des hommages de certains des admirateurs de premier plan de Yousafzai, dont l’ancienne Première Dame Michelle Obama et le PDG d’Apple Tim Cook, rapporte CNN.

