Malala Yousafzai appelle à un « cessez-le-feu immédiat » dans le conflit Israël-Hamas

Au milieu d’un conflit polarisant, l’avocate Malala Yousafzai a fait valoir un point avec lequel la plupart des gens seraient d’accord.

Mardi, le prix Nobel de la paix a publié une déclaration sur les réseaux sociaux appelant à « un cessez-le-feu immédiat » des violences qui ont éclaté ce week-end lorsque le groupe militant Hamas a violé les frontières d’Israël avec une attaque sur plusieurs fronts, tuant des centaines de personnes et incitant Israël à déclarer la guerre.

Yousafzai n’a pas pris parti dans sa déclaration, mais a plaidé pour que ces attaques vicieuses cessent pour le bien de tous les enfants pris entre deux feux.

« Alors que je traite les nouvelles tragiques de ces derniers jours, je pense aux enfants palestiniens et israéliens pris entre deux feux », a déclaré Yousafzai dans sa déclaration.

« La guerre n’épargne jamais les enfants – ni ceux qui sont kidnappés dans leur foyer en Israël, ni ceux qui se cachent des frappes aériennes ou qui manquent de nourriture et d’eau à Gaza », a-t-elle écrit. « Aujourd’hui, je pleure tous les enfants et tous les gens qui aspirent à la paix et à la justice en Terre Sainte. »

Yousafzai – qui a survécu à une tentative d’assassinat par les talibans en 2012 après avoir dénoncé le groupe extrémiste violent – est bien qualifiée pour s’exprimer sur ce sujet particulier. Elle était enfant lorsque les talibans ont pris le contrôle de sa maison, Mingora, la plus grande ville de la vallée de Swat, dans l’actuelle province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan, selon le Fondation Nobel.

« Je n’avais que 11 ans lorsque j’ai été témoin de la violence et du terrorisme », a écrit Yousafzai, aujourd’hui âgée de 26 ans, dans sa déclaration sur les réseaux sociaux. « Nous nous sommes réveillés au son des obus de mortier et avons vu nos écoles et nos mosquées détruites par les bombes. La paix est devenue quelque chose dont nous ne pouvions que rêver.

La déclaration de Yousafzai s’aligne sur Appel de l’UNICEF à une « cessation immédiate des hostilités » dans la région.

Le porte-parole de l’UNICEF, James Elder, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse que le conflit actuel a déjà fait « des ravages terribles dans la vie des enfants et de leurs familles en Israël et dans l’État de Palestine ».

« Selon certaines informations, des centaines d’enfants israéliens et palestiniens ont été tués et de nombreux autres blessés au cours des dernières 72 heures », a déclaré Elder.

Il a noté que les informations faisant état de « meurtres et mutilations d’enfants » en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et « d’enlèvements d’enfants israéliens vers la bande de Gaza », indiquent une « grave violation » du droit international humanitaire.

Elder a également déclaré que l’UNICEF était « extrêmement alarmé » par la décision du gouvernement israélien de « couper l’accès à l’électricité, à la nourriture, à l’eau et au carburant à Gaza ».

« Cela ajoutera une nouvelle couche de souffrance à la catastrophe actuelle à laquelle sont confrontées les familles de Gaza », a-t-il déclaré.

Samedi, le Hamas a franchi la barrière de sécurité d’Israël avec des milliers de roquettes et attaqué les colonies voisines. Des dizaines de militants du Hamas ont également ouvert le feu sur environ 3 500 jeunes lors d’un festival de musique. dans le sud d’Israël, près de la frontière avec Gaza, dans ce qui est désormais considéré comme le pire massacre de civils de l’histoire d’Israël.

Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a riposté en lançant des frappes aériennes sur les colonies palestiniennes voisines, par un journaliste d’Al Jazeera sur le terrain à Gaza.

Alors que certains médias ont qualifié l’attaque du Hamas de « non provoquée », les experts de la région et ceux qui plaident pour la libération palestinienne soulignent que la violence de cette semaine s’inscrit dans le contexte des décennies d’apartheid du gouvernement israélien contre les Palestiniens.