Malala Yousafzai a une combinaison de commandes à emporter McDonalds préférée: voici ce qu’elle comprend

Malala Yousafzai, vedette de la couverture de juillet du Vogue britannique, est comme n’importe quel diplômé universitaire de 23 ans. Elle joue parmi nous, envisage toujours entre prendre une année sabbatique ou postuler à la maîtrise et savoure un repas McDonald’s de temps en temps. Vogue, la lauréate du prix Nobel de la paix a révélé quel était son repas préféré chez McDonald’s. Étant une fille pachtoune, il n’est pas surprenant que Malala aime la nourriture épicée et cela se reflète également dans son plat préféré de McDonald’s. Par conséquent, chaque fois qu’elle avait envie de commander sa commande à emporter préférée du géant américain de la restauration rapide, elle optait pour un wrap au poulet au piment doux et une frappe au caramel. En tant qu’étudiante à l’Université d’Oxford, Malala serait ravie de commander des plats à emporter ou de faire du shopping, comme elle l’a dit à Vogue.

Malala a révélé que ses études à Oxford lui avaient permis de mener une vie étudiante régulière. Elle a dit que des choses simples comme jouer au poker avec ses amis ou aller à une conférence ou à un événement lui apportaient de la joie. C’était la première fois qu’elle était en compagnie de personnes de son âge parce qu’elle se remettait de l’incident mettant sa vie en danger après que les talibans ont tenté de se suicider au Pakistan.

Le magazine a publié trois images de Malala du tournage de la couverture sur sa page de médias sociaux. Dans l’une des images, Malala est vêtue d’une robe chemise en lin bleu et rouge, d’un pantalon avec un foulard. Le foulard, pour Malala, c’est bien plus que sa foi musulmane. « C’est un symbole culturel pour nous les Pachtounes, donc ça représente d’où je viens.

Dans le cadre de la couverture numérique du numéro spécial de juillet 2021 de British Vogue, Malala a également été interviewée par le PDG d’Apple, Tim Cook. En mars, Malala avait annoncé un partenariat pluriannuel avec Apple TV+ alors qu’elle lançait sa toute nouvelle société de production, Extracurricular.

La société n’en est encore qu’aux premiers stades de son développement, mais elle a déclaré au magazine qu’elle souhaitait diffuser des émissions qu’elle trouverait elle-même intrigantes. Par conséquent, en plus de promouvoir l’éducation des filles et les droits des femmes, elle souhaite également faire des comédies à travers sa société de production.

