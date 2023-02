Malala tweete sur le fait de jeter les chaussettes de son mari dans la poubelle, il répond

Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix et militante des droits humains, utilise souvent ses comptes sur les réseaux sociaux pour promouvoir des causes sociales, notamment l’éducation des filles. Mais Malala a maintenant montré son côté amusant dans l’un de ses derniers tweets. Elle a partagé un incident hilarant impliquant les chaussettes sales de son mari Asser Malik. Selon son tweet, la militante pakistanaise a jeté les chaussettes sales de son mari à la poubelle lorsqu’elle les a trouvées sur le canapé. “J’ai trouvé des chaussettes sur le canapé, j’ai demandé à Asser Malik si elles étaient les siennes, il a dit que les chaussettes étaient sales et que je peux les ranger. Alors, je les ai pris et je les ai mis à la poubelle (poubelle)”, a écrit Malala Yousafzai dans un tweet dimanche matin.

Le mari de Malala a également répondu à son tweet. Asser, un responsable du Pakistan Cricket Board, a partagé son point de vue hilarant sur l’incident à l’aide d’un sondage : « Que feriez-vous si quelqu’un disait que les chaussettes du canapé étaient sales ? #AskingForAfriend”, a-t-il écrit et ajouté deux options : “mettez-les dans la lessive” et “jetez-les à la poubelle”.

Le résultat final, à ce jour, montre que 57,6 % des utilisateurs optent pour l’option B – “Jetez-les à la poubelle”.

En quelques heures, le tweet de Malala Yousafzai est devenu viral avec plus d’un million de vues. De nombreux utilisateurs ont laissé des commentaires intéressants sur son message. Certains utilisateurs ont des expériences similaires.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « J’ai une boîte pour les objets égarés de mon mari. Je ne vais pas les ranger. Je ne vais pas en discuter et je ne vais pas vivre avec des chaussettes sales jonchant la maison.

Un autre utilisateur a été surpris par le fait que Malala Yousafzai doit également faire face aux problèmes des gens ordinaires.

Malala Yousafzai a annoncé son mariage avec Asser Malik en novembre 2021 via un tweet. Malala n’avait que 15 ans lorsqu’elle a reçu une balle dans la tête des talibans alors qu’elle se rendait à l’école. À 17 ans, elle est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Les talibans avaient tenté de l’assassiner le 9 octobre 2012 après qu’elle ait critiqué les tentatives énergiques du groupe pour empêcher les filles d’aller à l’école.

Elle est maintenant installée avec sa famille à Birmingham, en Angleterre, et est probablement devenue la militante la plus en vue pour l’éducation des filles.

