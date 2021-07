Malaisie cas quotidiens par million de personnes parmi les plus élevés au monde

L’épidémie de Covid-19 en Malaisie est devenue l’une des pires au monde.

Sur une base moyenne mobile de sept jours, la Malaisie a enregistré mercredi 483,72 infections confirmées à Covid par million de personnes – le huitième plus élevé au monde et le premier en Asie, selon les dernières données compilées par le référentiel en ligne Our World in Data.

Pendant ce temps, les décès signalés quotidiennement par le pays liés à Covid étaient d’environ 4,90 par million de personnes mardi sur une moyenne mobile de sept jours. Il s’agit du 19e rang mondial et du troisième rang en Asie, selon les données.

Our World in Data est une collaboration entre des chercheurs de l’Université d’Oxford et de l’organisation britannique à but non lucratif Global Change Data Lab.