Malaika Arora veut avoir sa propre émission de gangs de filles avec Kareena Kapoor Khan, Amrita Arora et d’autres [Read Report]

Malaika Arora a récemment dévoilé son lien avec son gang de filles – Kareena Kapoor Khan, Amrita Arora, Karisma Kapoor et d’autres. L’actrice est devenue émotive tout en se vantant de tout ce qu’ils signifient pour elle. Dans sa récente interview, Malaika Arora a parlé de son accident survenu il y a quelques mois. C’était vraiment choquant et l’actrice a partagé les réactions de ses meilleures amies – Kareena, Karisma, Amrita et d’autres après avoir entendu parler de son accident.

Malaika Arora partage des détails sur son lien avec son gang de filles

Malaika a rappelé que Kareena Kapoor Khan, Amrita Arora, Karisma Kapoor et le reste de son gang de filles étaient très bouleversés après avoir appris son accident. Ils rentraient tous les jours après son retour de l’hôpital pour la surveiller et lui remonter le moral. Malaika Arora a révélé que ses copines s’étaient assurées qu’elle était prise en charge et qu’elle allait bien. “Ils me dorloteraient et me feraient rire”, a expliqué Malla. Elle a ajouté que leur amour, leur présence et leurs prières (Bebo, Lolo, Amu et les autres) lui ont donné de la force et l’ont aidée à se remettre sur pied le plus tôt possible. “Mon gang de filles, c’est ma vie”, a déclaré l’actrice en expliquant à quel point elle était reconnaissante qu’elles fassent partie de sa vie.

Malaika veut offrir à Kareena, Karisma et Amrita un spectacle de gangs de filles

Malla, Bebo et leur gang de filles se rendent toujours au nouvelles de divertissement. Malaika a félicité Kareena Kapoor Khan, Karisma Kapoor et Amrita Arora en disant qu’elles sont toutes des femmes incroyables et fortes. Ils ont tous des intérêts communs et leur point focal dans la vie entoure leur mère et leur famille. Tout en jaillissant, Malaika a dit qu’elle aimerait leur offrir un spectacle. “Si je l’avais fait à ma guise, je nous aurais offert à nous quatre un spectacle, qui serait aussi vivant et sans vergogne que nous le sommes”, a-t-elle déclaré, rapporte l’Hindustan Times.

Tout en parlant de son lien avec Kareena-Karisma qui sont sœurs et elle-Amrita, Malaika Arora a partagé que leurs goûts et dégoûts sont assez similaires, mais la seule chose qu’ils ont en commun est leur amour pour la nourriture.