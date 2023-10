Bollywood Il y a beaucoup de DIVA qui dominent les cœurs même après avoir travaillé pendant des décennies. Ces DIVA ont fait de leur mieux en matière de mode lors d’événements et ont livré un combat acharné à la nouvelle génération et aux enfants stars. Tout récemment, nous avons vu Kareena Kapoor Khanla séance photo nuptiale de House of Masaba. Et ce soir, nous avons aussi vu Sushmita Sen et Malaika Arora rendre les fans gaga. Janhvi Kapoor et Ananya Panday ont également été aperçues dans la ville mais les anciennes dames ont volé la vedette.

L’actrice d’Aarya 3, Sushmita Sen, est superbe au festival OTT

Sushmita Sen a assisté au festival OTT aujourd’hui et la magnifique beauté était ravissante dans une robe portefeuille cintrée près du torse avec des perles. La robe avait des épaulettes qui ne faisaient qu’alléger sa grande silhouette. Sushmita était toujours aussi gracieuse. Elle se comportait avec un tel panache et on ne pouvait s’empêcher de l’admirer.

Malaika Arora se lance dans le festival OTT

Quand il s’agit de Malaika Arora, on ne peut penser qu’au meilleur. Elle est une DIVA totale et ne décevra jamais avec ses tenues. De la façon dont Malla se porte, l’air autour d’elle sent le glamour. Tous les regards se tournent vers elle et sa silhouette tout en courbes. Malaika est également connue pour ajouter une valeur choc à la tenue. L’actrice portait un numéro transparent avec des pompons bleus. Elle a opté pour un look cheveux mouillés et est vraiment magnifique.

Janhvi Kapoor et Ananya Panday ont été aperçus lors d’événements dans la ville

Janhvi Kapoor a également assisté à l’OTT Fest dans la ville. Même si le maquillage de Janhvi était parfait, sa tenue ne semblait pas à la hauteur. Ayant vu Janhvi lors d’événements, le jeune est connu pour être un voleur de spectacle. Mais sa robe moulante couleur moka tombait à plat devant sa beauté. D’autre part, nous avons Ananya Panday qui a assisté à la première de Ganapath avec Kriti Sanon et Tiger Shroff. La beauté Liger était magnifique dans une robe noire moulante et des bottes à talons aiguilles noires. Même si elle avait l’air à couper le souffle, les magnifiques DIVA, Sushmita Sen et Malaika Arora, ont beaucoup plus attiré l’attention. Ne considérez pas cela comme une comparaison, mais l’expérience ici en dit long, dirions-nous.

