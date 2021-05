Malaika Arora sur son amitié avec Kareena Kapoor Khan, Karisma Kapoor

L’amitié de Malaika Arora avec sa sœur Amrita Arora et ses amis Kareena Kapoor Khan et Karishma Kapoor est connue de tous. Récemment, lors d’un épisode de l’émission, le lien entre les candidats Amit Kumar, Sanchit Chanana et Pruthviraj Kongari a rappelé à l’acteur sa propre équipe.

Touché par la relation étroite entre les trois candidats, Malaika leur a dit de toujours garder leur amitié ensemble, peu importe où ils se trouvent dans la vie.

«Ne vous oubliez pas. Vous grandirez et deviendrez grand dans votre domaine. Mais gardez cette amitié ensemble. Appelez et envoyez un message. Cette amitié sera spéciale et vous vous en souviendrez toujours », a déclaré l’actrice.

Partageant des détails sur sa proximité avec Bebo, Lolo et sa soeur Amrita, Malika a déclaré qu’elles se ressemblaient beaucoup et ont également révélé le seul point commun entre elles.

«Wo do behene hain, aur hum do behne hain (Kareena-Karishma sont sœurs et Amrita et moi aussi). Nous sommes très similaires … Humari kafi aime et n’aime pas les hai similaires. Tout dépend de ce que l’on dit dans le groupe. Mais la seule chose commune à nous quatre est hume khana bohot accha lagta hai (nous aimons la nourriture). Donc, tout tourne autour de la nourriture », a déclaré Malaika.

Kareena, Karishma, Malaika et Amrita sont souvent aperçues en train de déjeuner ou de faire la fête ensemble. L’équipe part même en vacances ensemble, prenant du temps hors de son emploi du temps chargé pour passer du temps ensemble. Le quatuor partage régulièrement des photos avec ses fans sur leurs comptes Instagram.

Plus tôt cette année, Malaika a également rendu visite à Kareena après que cette dernière a donné naissance à son deuxième fils.