Malaika Arora s’ouvre sur un écart d’âge de 12 ans avec son petit ami Arjun Kapoor

Malaika Arora et Arjun Kapoor, l’un des couples les plus chauds de B-town, ont toujours parlé de leur relation dans leurs interviews et continuent de partager leurs photos amoureuses sur Instagram. La fille Chaiyya Chaiyya s’était mariée avec Arbaaz Khan en 1998 et ils ont officiellement divorcé en 2017.

Maintenant, dans une récente interview, Malaika a parlé de la vie après le divorce et du fait que sortir avec une femme plus jeune est souvent considéré comme un « sacrilège » dans la société indienne. Le couple est souvent trollé pour la différence d’âge entre eux car Malaika a eu 48 ans l’année dernière et Arjun a eu 36 ans en 2021

S’adressant au magazine Hello, l’actrice-mannequin a déclaré : « C’est très important pour les femmes d’avoir une vie après une rupture ou un divorce. Il y a une approche misogyne des relations féminines. C’est souvent considéré comme un sacrilège pour une femme de sortir avec un homme plus jeune. » L’actrice a même ajouté qu’elle est le reflet de sa mère.





S’adressant au magazine de mode dans la même interview, Malaika a déclaré: « Je suis une femme forte et un travail en cours. Je travaille sur moi-même pour m’assurer d’être plus forte, plus en forme et plus heureuse chaque jour. Je suis le reflet de ma mère, car j’incarne sa force et son courage, et reflète sa vie inconsciemment. Elle m’a toujours dit de vivre ma vie selon mes conditions et d’être indépendante.

Plus tôt, alors qu’il parlait à Masala.com, même Arjun Kapoor avait déclaré qu’il ne se souciait pas de l’écart d’âge entre les deux et que l’âge ne devait pas être utilisé pour contextualiser une relation. Il avait mentionné qu’il ne fallait pas accorder d’importance à la pêche à la traîne car c’est « juste beaucoup de bruit ». « Vous ne pouvez pas vous soucier autant de savoir à qui appartient quel âge, alors nous devrions simplement vivre, laisser vivre et passer à autre chose. Je pense que c’est un processus de réflexion idiot de regarder l’âge et de contextualiser une relation », avait déclaré l’acteur de 2 États.