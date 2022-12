Malaika Arora s’intéresse aux paparazzis et dit “pourquoi vous concentrez-vous sur mon…”

Dans l’un des épisodes de Moving In With Malaika, Malaika Arora a révélé qu’elle s’irritait lorsque des paparazzi prenaient des photos inappropriées de célébrités.

S’adressant au comédien Bharti Singh, elle a déclaré: «Je n’ai jamais réprimandé personne à moins que quelqu’un ne me pousse ou fasse quoi que ce soit. Mais ce qui m’énerve, c’est que vous cliquez sur des photos, yahan ke photos lo na (pointant vers la partie au-dessus de sa poitrine). Ils cliquent sur des photos de cette partie et de cette partie (pointe vers sa poitrine et ses hanches). La caméra va ici et là. J’ai un problème avec ça.

Elle a ajouté: “Pourquoi vous concentrez-vous sur mon a **, mes t ** s. Je suis très fier de mon corps. Mais ensuite ils disent, ‘si tu ne veux pas te montrer, alors porte des vêtements qui couvrent tout.’ Pourquoi? Je veux porter de tels vêtements, quel est votre problème ? Je vais m’habiller comme je veux.”





Malaika Arora et Bharti Singh ont discuté de l’acceptation du corps tout au long de l’épisode, et Singh a déclaré qu’elle se moquait souvent de son poids.

Il y a quelques jours, Arjun Kapoor a également été vu en train de souhaiter à son bébé Malaika pour le spectacle, il a déclaré “C’est déjà une bataille que vous avez gagnée. Le fait que vous ayez accepté de le faire et que vous vouliez le faire. Et je sais que vous et vous êtes la personne la plus drôle et c’est parce que vous riez toujours à toutes mes blagues. Je sais que vous avez eu peur de décrocher les lignes, de les apprendre, de regarder les gens dans les yeux, de ne pas être aussi conscient de faire une blague en public ou sur scène. Mais tu as ça.

Moving In With Malaika est une série de 16 épisodes dont chacun est diffusé du lundi au jeudi à 20 h sur Disney + Hotstar.