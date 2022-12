Malaika Arora se fait troller pour avoir porté Balenciaga à Manish Malhotra bash malgré une dispute sur la pornographie juvénile

La marque de mode de luxe Balenciaga a été confrontée à des réactions négatives suite à sa récente campagne montrant des enfants tenant des ours en peluche vêtus de bondage et de vêtements BDSM. Balenciaga a présenté des excuses publiques et supprimé toutes les photos de la campagne de ses pseudos de médias sociaux et de son site Web.

La même controverse a été ravivée hier soir lorsque Malaika Arora, dont l’émission de téléréalité Moving In With Malaika a commencé à être diffusée sur Disney + Hotstar à partir de la nuit dernière, portait une robe Balenciaga lors de la fête d’anniversaire de Manish Malhotra à la résidence du créateur de mode. Dans la vidéo partagée par le célèbre paparazzi Viral Bhayani, la fille Chaiyya Chaiyya peut être vue sortant de la maison de Malhotra et assise dans sa voiture.

Dans la section des commentaires, les internautes trollent brutalement Malaika pour avoir porté la tenue Balenciaga. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Une erreur sourde ou je suppose que lorsque vous n’avez pas de talent, vous devez trouver d’autres moyens de rester pertinent », tandis qu’un autre commentaire disait : « Les célébrités indiennes sont-elles inconscientes de la façon dont les petits enfants étaient représentés par Balenciaga?”.





“Malaika soutient la marque pédophile comme si elle pensait que tout le monde en Inde était analphabète ou quelque chose du genre. Est-ce qu’elle pense que les gens ne regardent pas les informations ou elle-même ne le fait pas ? Ou est-ce juste une autre façon d’être controversée ?”, Lire un autre commentaire . Un autre utilisateur a écrit : “Comment portait-elle Balenciaga après avoir posté des enfants avec des jouets BDSM sexualisant les enfants ?”. “Honnêtement très décevant de la voir porter et soutenir cette marque !!! A quoi pensait-elle ?!?!”, lit un autre commentaire.

Pendant ce temps, la fête d’anniversaire de Manish était une affaire de stars avec Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Sara Ali Khan, Varun Dhawan, Pooja Hegde, Sidharth Malhotra, Kriti Sanon, Vaani Kapoor, Gauri Khan, Shilpa Shetty, Shamita Shetty, Karan Johar et Kareena Kapoor Khan présente.