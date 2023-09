Malaika Arora se fait honte de son âge pour avoir porté un haut court à décolleté plongeant

Malaika Arora Elle était magnifique alors qu’elle faisait une superbe apparition au salon de la ville aujourd’hui. Vous ne pouvez tout simplement pas vous remettre de son éclat radieux. L’actrice est sortie vêtue d’un haut à décolleté plongeant associé à un pantalon ample gris et lui a donné une ambiance chic. Alors que les fans sont tout simplement étonnés de voir à quel point Malaika parvient à être si magnifique tous les jours, elle a également été humiliée par les internautes pour avoir continué à se montrer selon eux. Malaika a été extrêmement bruyante sur les jugements constants sur son apparence et ses vêtements ; en fait, elle a fait un stand-up sur son trolling et l’a rendu aux haineux comme une femme impertinente. Malaika a fustigé les trollers, affirmant qu’ils étaient simplement jaloux d’elle et qu’ils adoraient donc la juger. Dernièrement, Malaika a fait la une des journaux en raison des rumeurs sur sa relation avec son petit ami et acteur de Bollywood. Arjun Kapoor, mais ils ont écrasé les rapports en faisant une apparition ensemble à leur rendez-vous pour le déjeuner.