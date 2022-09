Malaika Arora se fait brutalement troller pour sa promenade dans une vidéo virale, les internautes disent “bechari thik se…”

L’actrice de Bollywood Malaika Arora, qui est connue pour sa déclaration de style, se fait souvent troller pour sa promenade. Récemment, une vidéo de Malaika est devenue virale dans laquelle on peut la voir se rendre à sa salle de sport.

La vidéo a été partagée par le photographe de célébrités Viral Bhayani sur Instagram. Ce qui a attiré l’attention de tous, c’est sa démarche. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Namastey aunty… pehle ki tareh fir se chalne lagi aap. Le second a dit : « Bechare thik se walking bhi nhe kr parahi ». Un autre a dit : « Ye itni back kyu nikal kal chalti hai jwab hai kisi kol ». Le quatrième a dit: “Gaadi se bahar ate hee clutcher nikaal liya baalon se.”

Regarder la vidéo:







Sur le plan personnel, Malaika sort avec Arjun Kapoor qui a 12 ans de moins qu’elle. Ils ont toujours parlé de leur relation dans leurs interviews et continuent de partager leurs photos amoureuses sur Instagram. La fille Chaiyya Chaiyya s’était mariée avec Arbaaz Khan en 1998 et ils ont officiellement divorcé en 2017.

Dans une récente interview, Malaika a parlé de la vie après le divorce et du fait que sortir avec une femme plus jeune est souvent considéré comme un “sacrilège” dans la société indienne. Le couple est souvent trollé pour la différence d’âge entre eux puisque Malaika a eu 48 ans l’année dernière et Arjun a eu 36 ans en 2021

S’adressant au magazine Hello, l’actrice-mannequin a déclaré : “C’est très important pour les femmes d’avoir une vie après une rupture ou un divorce. Il y a une approche misogyne des relations féminines. C’est souvent considéré comme un sacrilège pour une femme de sortir avec un homme plus jeune. ” L’actrice a même ajouté qu’elle est le reflet de sa mère.

S’adressant au magazine de mode dans la même interview, Malaika a déclaré: “Je suis une femme forte et un travail en cours. Je travaille sur moi-même pour m’assurer d’être plus forte, plus en forme et plus heureuse chaque jour. Je suis le reflet de ma mère, car j’incarne sa force et son courage, et reflète sa vie inconsciemment. Elle m’a toujours dit de vivre ma vie selon mes conditions et d’être indépendante.