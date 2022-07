Malaika Arora se fait brutalement troller pour avoir porté des collants, ‘chacha’ vérifiant l’actrice invite à des commentaires amusants

Malaika Arora est la préférée des paparazzis. Elle se fait généralement vacciner en ville en assistant à un cours de yoga ou en se promenant dans Mumbai. Hier, elle a été pappée en quittant le bureau d’une société de talents et elle s’est fait brutalement troller sur son OOTD.

Malika a été aperçue en collants avec une veste courte par-dessus. Ce look n’a pas plu aux internautes. De nombreux utilisateurs ont trouvé sa tenue bon marché et révélatrice.

Dès que la vidéo a fait surface, les internautes ont suivi Arora, et ils ont également remarqué un homme âgé en train de regarder l’actrice. Cela a rendu la vidéo de repérage amusante, et les utilisateurs des médias sociaux en deviennent fous. Un utilisateur a affirmé: “Regardez l’homme qui se tient derrière malaika.” Un autre utilisateur a affirmé: “Pourquoi elle porte des tenues aussi bon marché. Il devrait toujours y avoir un sens esthétique à révéler votre corps.” Un utilisateur a écrit : “Chacha n’a pas froid aux yeux.” Un autre utilisateur a écrit “Chacha o chacha”. L’un des internautes a demandé : « Arey chacha kya dekh rahe ho ». Un autre internaute a ajouté : “tu regardes le vieil homme derrière elle”.

Arjun Kapoor et Malaika Arora se sont récemment rendus à Paris pour fêter l’anniversaire d’Arjun. Les deux ont partagé de nombreuses photos et vidéos du voyage dans lesquelles ils pouvaient être vus en train de savourer de délicieux repas et d’explorer l’endroit pittoresque. Le couple est rentré de vacances hier et des paparazzis les ont aperçus à l’aéroport de Mumbai. Un certain nombre d’internautes ont commencé à se moquer de la tenue de Malaika dès que Viral Bhayani a partagé une vidéo d’eux quittant l’aéroport. Elle a été aperçue se promenant dans un tailleur-pantalon surdimensionné.

Arjun et Malaika se fréquentent depuis un certain temps. Malaika a rendu publique sa relation avec Arjun en 2019 en publiant une photo d’eux deux ensemble à côté d’un message d’anniversaire pour lui sur Instagram.