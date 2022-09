Malaika Arora se fait brutalement troller à la fête d’anniversaire de Kareena Kapoor, les internautes l’appellent ‘wannabe Kardashian’

Malaika Arora est redevenue la cible préférée des internautes, et ils l’ont trollée sans pitié pour son apparition publique à la fête d’anniversaire de Kareena Kapoor Khan.

La star de Laal Singh Chaddha a célébré son 42e anniversaire en présence de sa famille et de ses amis proches. Kareena a organisé un dîner intime chez elle. Les stars de Brahmastra Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Karan Johar, Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor et d’autres étaient parmi les invités. Malaika Arora est également arrivée à la résidence et elle avait l’air charmante dans sa tenue moulante noire à talons hauts.

Retour sur l’arrivée de Malaika Arora à la résidence de Kareena Kapoor







Dès que la vidéo a fait surface en ligne, Malaika a attiré les internautes, et ils ont rapidement abandonné leurs vues dans la section des commentaires. Une certaine partie des internautes a affirmé que Malaika n’avait pas l’air naturelle, et d’autres se sont moqués de sa marche. L’un des utilisateurs a écrit : “Saans kyu rokli inne”. Un autre utilisateur a écrit : « Bootox ki dukan ». Un utilisateur a déclaré: “Ye nora ban ne ki koshish me body ka satiyaanassht kar ri he.” Un internaute a écrit : “Ye aise kyu chalti hai…” Un autre internaute a écrit : “C’est bon de respirer une fois.” L’un des internautes a ajouté : “Itne sans rokte ha kisi din ruk he jayage”. Un utilisateur l’a appelée “l’aspirante Kardashian”.

Parmi ces trolleurs, il y avait quelques admirateurs de Malaika, et ils ont également exprimé leurs sentiments. L’un des utilisateurs a écrit : “Sooo magnifique malaika.” Un autre utilisateur a écrit : “Fitness level me koi nhi.” Un internaute a écrit : “Kuch bhi bolo mais elle est tellement en forme que les femmes âgées.”

Parmi les invités, les stars de Brahmastra Ranbir Kapoor et Alia Bhatt étaient les premières arrivées. Ils ont fait une entrée fracassante et ont même posé pour des papas. Ranbir et Alia étaient jumeaux en noir et ils avaient l’air charmants et adorables ensemble. Dès que la vidéo a fait surface, elle est devenue virale instantanément. Ranbir et Alia gagnent Internet, et les commentaires le prouvent. Un utilisateur a écrit : “Ye wow adorable meilleur beau couple. Très belle Alia chérie.” Un autre utilisateur a écrit : “Cette photo va casser Internet.”