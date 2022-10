Malaika Arora révèle enfin pourquoi elle n’a pas fait de film Bollywood à part entière

Malaika Arora a stupéfié ses fans avec ses performances de danse dans Chaiyaa Chaiyaa de Dil Se, Munni Badnaam Hui de Dabangg, Anarkali Disco Chali du film Maison pleine 2 et beaucoup plus. En plus d’apparaître sur de grands écrans, elle a également fait partie d’une série d’émissions de téléréalité comme Meilleur danseur de l’Inde, Jhalak Dikhhla Jaa, Le prochain top model indien nommerquelques. Bien qu’elle aime être sur grand écran et qu’elle soit passionnée par ses objectifs de mise en forme, elle n’a pas encore réalisé de film bollywoodien à part entière.

Lors d’une interview avec ETimes, l’actrice a expliqué ce qui l’avait empêchée de faire le grand saut. Elle a dit qu’elle avait toujours évité la même chose. Bien qu’elle ait révélé qu’elle aimerait entreprendre quelque chose d’excitant si cela se présentait à elle. La diva a également révélé qu’elle croyait au fait qu’il ne faut jamais dire non. Malaika pense que s’il y a un rôle qui l’excite vraiment, elle assumerait sûrement le même; car elle croit que lorsque les opportunités se présentent, il faut les saisir. Par la grâce de Dieu, elle a toujours eu beaucoup d’offres de travail intéressantes.

Regardez la vidéo de Malaika Arora à Lakme Fashion Week.

On a en outre demandé à l’actrice si elle cherchait un scénario de film basé sur la danse, elle a dit que cela pouvait être n’importe quoi, quelque chose de totalement différent de ce qu’elle est en tant que personne. Ce serait excitant pour elle. Sur le plan du travail, la star était dernièrement la vedette de Limerick, une marque de vêtements d’Abirr et Nanki. Elle a fait tourner les têtes lors de l’événement de mode avec son moment sensuel sur scène. Elle a été vue portant une robe emblématique et avait également reçu un compliment de Diet Sabya, connue pour exposer des célébrités qui copient le sens de la mode.