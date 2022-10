Malaika Arora révèle comment son équation avec son ex-mari Arbaaz Khan a changé après le divorce

Malaika Arora a peut-être exploré sa relation amoureuse avec son petit ami Arjun Kapoor, mais elle est également la mère de son fils adolescent Arhaan Khan. Elle est coparentale de son fils avec Arbaaz Khan et a récemment révélé comment son équation avec son ex-mari avait changé après le divorce.

Malaika et Arbaaz ont mis fin à leurs 18 ans de mariage. Ils s’étaient mariés en 1998 et se dirigeaient vers un divorce en 2017. Cependant, ils s’assurent toujours de passer du temps de qualité avec son fils lors d’occasions importantes et de réunions de famille. Malaika a déclaré qu’elle et Arbaaz étaient devenues beaucoup plus matures, plus calmes et plus heureuses en tant qu’individus et qu’elle était heureuse qu’ils aient décidé de se séparer.

“Je pense que j’ai fait mon choix et je me suis mis en premier. Et je pense qu’en faisant cela, je suis une bien meilleure personne aujourd’hui. J’ai une meilleure relation avec mon fils, il voit que je suis beaucoup plus heureuse. J’ai une bien meilleure relation avec mon ex-mari. Je suis heureux d’avoir pris ces décisions et je me suis défendu. Donc, pour les femmes là-bas, n’ayez pas peur. N’ayez pas peur de suivre votre cœur. Oui, vous ébourifferez plumes mais la vie n’est pas facile. On ne peut pas rendre tout le monde heureux”, a déclaré Malaika au magazine Masala dans une interview.

Alors que Malaika est éperdument amoureuse d’Arjun, Arbaaz a également trouvé du réconfort dans les bras de Giorgia Andriani. Cela fait bientôt 4 ans que les ex couples ont retrouvé leurs partenaires respectifs. Cependant, ils sont souvent critiqués pour leurs relations amoureuses.

Pendant ce temps, il a été récemment rapporté que le petit ami et l’ex-mari actuels de Malaika se réunissaient sur leur émission Web appelée les sœurs Arora. Cependant, on dit que les deux apparaissent dans des épisodes séparés et parlent de leur vie individuelle.