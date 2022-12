Malaika Arora plaisante sur sa sœur Amrita Arora et se dit “la plus jolie”

Dans le quatrième épisode de son nouveau programme Moving In With Malaika, Malaika Arora a fait la transition d’actrice à humoriste. Malaika a fait de sa sœur, l’actrice Amrita Arora, la cible de plusieurs coups sur son mariage et sa carrière en plus de discuter de ses relations avec Arjun Kapoor et son ex-mari Arbaaz Khan.

Malaika dit alors : « Ma sœur est dans la maison ! C’est elle la drôle. Je suis la jolie. Elle a un mari riche et je fais du stand-up.





Arjun a également été vue en train de lui adresser ses meilleurs vœux dans l’émission: “C’est déjà une bataille que vous avez gagnée. Le fait que vous ayez accepté de le faire et que vous vouliez le faire. Et je sais que vous et vous êtes la personne la plus drôle et c’est parce que vous riez toujours à toutes mes blagues. Je sais que vous avez eu peur de décrocher les lignes, de les apprendre, de regarder les gens dans les yeux, de ne pas être aussi conscient de faire une blague en public ou sur scène. Mais tu as ça.

Après un accident presque mortel, Malaika exprime dans un épisode sa peur de conduire. Elle a également mentionné dans Moving In With Malaika comment elle espérait surmonter sa peur. Se rapprochant d’un pas, la diva intrépide accepte de prendre le volant pour une publicité, mais elle a du mal à se convaincre de le faire.

La fille Chaiyya Chaiyya a été vue en train de parler avec son manager Ekta lors de la dernière partie de l’émission. Elle a révélé son anxiété face aux répliques et a affirmé qu’elle ne se sentait pas à l’aise de parler devant les autres depuis qu’elle était à l’école.

Moving In With Malaika est une série de 16 épisodes dont chacun est diffusé du lundi au jeudi à 20 h sur Disney + Hotstar.