Qu’Arjun Kapoor et Malaika Arora soient dans une relation stable depuis quelques années n’est un secret pour personne. Et depuis que le couple a rendu leur relation publique en 2019, les deux se sont souvent tournés vers les médias sociaux pour se doucher l’amour et ont également parlé d’unité tout en respectant les choix et les opinions individuels dans leurs interviews par la suite.

Samedi, Malaika a profité de son compte Instagram pour partager une photo adorée avec Arjun tout en souhaitant un anniversaire à l’acteur de « Sandeep Aur Pinky Faraar ». Sur la photo, on peut voir Malaika et Arjun se serrer dans les bras tout en partageant un rire alors qu’ils posent candidement pour la caméra.

Regardez la photo ici :

Récemment, dans une interview avec Film Companion, Arjun avait parlé de sortir avec « une personne plus âgée avec un fils d’un mariage antérieur ».

Arjun a déclaré: « Je n’essaie pas d’être ouvertement bavard sur ma vie personnelle, car je pense que vous devriez respecter votre partenaire, et il y a un passé là-bas … Et j’ai été dans cette situation où j’ai vu des choses se dérouler publiquement et ce n’est pas toujours très agréable, car il y a des enfants concernés. »

Il a ajouté: « J’essaie de garder une limite respectueuse. Je fais ce avec quoi elle est à l’aise. Et ma carrière ne devrait pas dépendre de ma relation. Vous devez donc créer des limites. J’en parle aujourd’hui parce qu’il y a un certain respect et une certaine considération accordée à la relation. Nous lui avons donné du temps. J’ai essayé de lui donner une certaine dignité en lui donnant de l’espace, et en ne l’ayant pas sur votre visage.

À propos de ses projets de mariage, Arjun avait révélé lors d’une session en direct avec Bollywood Hungama l’année dernière, que ce n’était pas encore prévu, mais il ne le cachera pas quand cela arrivera. « Pas prévu et pas pensé pour le moment, mais comme je le dis toujours, je ne le cacherai pas », avait déclaré Arjun.

Pour les inconnus, Arjun a célébré son 37e anniversaire avec une fête à l’hôtel Taj à Mumbai vendredi et le who’s who de la ville de clinquant, y compris les acteurs Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Ali Bhatt et d’autres, étaient présents.