Malaika Arora partage une note énigmatique sur le fait de ne pas traiter correctement les femmes au milieu des rumeurs de rupture avec Arjun Kapoor

Malaika Arora et Arjun Kapoor sont l’un des couples dont on parle le plus à Bollywood ces derniers mois. Le duo a fait la une des journaux après que les informations faisant état de leur rupture soient devenues virales le mois dernier. Alors que Malaika et Arjun ont mis fin à toutes les rumeurs avec des apparitions publiques consécutives et ont été aperçus se tenant la main lors de leurs dîners, Malaika a ajouté de l’huile sur le feu. rumeurs de rupture encore une fois avec sa dernière histoire sur les réseaux sociaux. L’acteur s’est rendu sur son Instagram pour poster un message énigmatique sur les femmes qui ne sont pas traitées correctement par les hommes dans les relations et a laissé les fans se demander si cela avait été fait allusion à Arjun Kapoor.

Mardi, Malaika a profité de son histoire Instagram pour partager une note énigmatique. La note disait : « La femme devient le reflet de la façon dont vous la traitez. Si vous n’aimez pas la façon dont elle agit, regardez la façon dont vous la traitez. » Cela survient quelques jours seulement après qu’il a été annoncé que le duo avait décidé de se séparer.

Les rumeurs de rupture de Malaika et Arjun

Les rumeurs concernant Malaika Arora et Arjun Kapoor ont fait surface en ligne après que Malaika a cessé d’aimer et de commenter les publications d’Arjun sur les réseaux sociaux. Il a également été rapporté que Malaika ne suivait plus les membres de la famille d’Arjun sur Instagram. Malaika a également partagé une note énigmatique via son histoire Instagram sur le fait de « ne pas désirer le passé ».

Rumeurs de rencontres Arjun et Kusha

Il a été rapporté qu’après sa rupture avec Malaika, Arjun a commencé à voir l’influenceur et acteur des médias sociaux Kusha Kapila. Kusha a démenti les rumeurs et a utilisé ses réseaux sociaux pour publier un message expliquant qu’elle ne voulait pas que sa mère lise des nouvelles aussi infondées à son sujet.

« Roz apne baare mein itni bakwas padh kar mujhe apna khud voir l’introduction du format ek karwana padega. Chaque fois que je lis de la merde sur moi, j’espère et je prie ki meri maman na padh le yeh aab. la vie sociale d’unki a pris un grand succès « , a écrit l’acteur sur sa chaîne de diffusion Instagram.