Malaika Arora partage une image corporelle presque nue d’Arjun Kapoor; ce dernier réagit [View Pic]

Malaïka Arora et Arjun Kapoor faire pour l’un des couples informatiques de l’industrie de Bollywood. Ils sont forts depuis des années maintenant. De temps en temps, Malaika et Arjun déposent des photos l’un de l’autre ou ensemble, fixant des objectifs de couple. Ils ont également fait la une des journaux pour leurs prétendues rumeurs de mariage. mais aujourd’hui, ils ont fait la une des journaux pour une photo scandaleuse partagée par Malaika sur son Instagram. Malaika a partagé une photo presque nue d’Arjun et c’est une telle taquinerie pour ses fans.

Malaika Arora partage une photo du corps presque nu d’Arjun Kapoor

La relation de Malaika Arora et Arjun Kapoor fait parler de lui depuis qu’il y a eu des allusions à leur relation dans les médias. Ils ont fait la une des journaux presque tous les jours lorsqu’ils l’ont officialisé via une publication Instagram de vacances ensemble. Aujourd’hui, ils sont arrivés aux actualités du divertissement pour la photo du corps nu d’Arjun Kapoor partagée par Malla. Arjun est vu assis sur un canapé sans vêtements juste un coussin couvrant sa partie intime. « Mon propre garçon paresseux … », a écrit Malaika en légende tout en ajoutant l’abréviation IYKYK qui signifie Si vous savez, vous savez.

Arjun Kapoor réagit alors que Malaika partage sa photo

L’acteur a été le plus taquin ici alors qu’il partageait la photo et laissait tomber une émoticône de cœur blanc, répondant au clic monochrome de Malaika. Les fans féminines d’Arjun Kapoor seraient en train de devenir folles en ce moment. L’image devient virale et fait la une des journaux partout. Découvrez l’interaction Instagram de Malaika et Arjun ici:

Il y a quelques semaines, Malaika et Arjun étaient à Berlin, en Allemagne. L’acteur a partagé de nombreuses photos de leurs vacances. Certains candides et certains en équilibre. Malaika et Arjun sont également souvent critiqués pour leur relation. Mais les deux tourtereaux ont ignoré les trolls la plupart du temps et profité de leur vie.

Il y a quelques semaines, dans une interview, Malaika a fait l’éloge d’Arjun en le qualifiant d’incroyablement sage pour son âge. Elle l’a appelé très libéré et extrêmement attentionné. L’actrice partage qu’elle aimerait fonder une maison avec Arjun et faire passer leur relation au niveau supérieur.