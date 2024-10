Malaika Arora partage un message énigmatique sur « toucher un cœur pendant une minute » après qu’Arjun Kapoor ait confirmé la rupture | Bollywood

Malaika Arora et Arjun Kapoor ont rompu. La spéculation a été récemment confirmée par Arjun lorsqu’il a avoué qu’il était célibataire alors qu’il faisait la promotion de son prochain film Singham Again. Quelques heures après la mise en ligne de la vidéo de la déclaration franche d’Arjun, Malaika a partagé un discours énigmatique sur l’amour, la romance et la connexion sur ses réseaux sociaux. (A lire aussi : Arjun Kapoor confirme sa rupture avec Malaika Arora : « Abhi célibataire chérie ») Après avoir fréquenté plusieurs années, Arjun Kapoor et Malaika Arora se sont séparés en 2024

Message de Malaika Arora

Mercredi, Malaika a partagé une citation sur ses histoires Instagram. On y lisait : « Toucher un cœur pendant une seconde peut toucher une âme toute une vie. » La citation a été suivie d’un message Bonjour. Malaika n’a ajouté aucun contexte au message et il s’agissait probablement d’un message générique de bonjour. Cependant, les fans n’ont pas tardé à établir des liens entre le moment de la publication, qui est intervenu quelques heures après la déclaration d’Arjun.

Histoire Instagram de Malaika Arora

Lundi, Arjun Kapoor et l’équipe de Singham Again ont assisté à la fête de Diwali organisée par l’homme politique Raj Thackeray au parc Shivaji de Mumbai. Alors qu’Arjun parlait à la foule, quelqu’un lui a crié le nom de Malaika. Souriant, Arjun a dit: « Nahi abhi célibataire hoon. Détends-toi karo (Non, je suis célibataire maintenant. Détends-toi). » S’adressant à une personne derrière lui, Arjun a poursuivi : « Inhone ‘grand et beau’ bola, aisa lagraha hai ki shaadi ki baat karrahe hai. Isliye maine bola relax karo pehle (Il a dit : « Grand et beau », j’avais l’impression qu’il parlait de mariage. Alors j’ai dit relax).

La relation entre Malaika et Arjun

Malaika et Arjun ont commencé à se fréquenter en 2018. Cependant, ils ont gardé leur relation secrète pendant très longtemps et en ont à peine parlé en public. En plus de publier des photos l’un de l’autre lors d’escapades romantiques et de festivals, ils ont choisi de mener leur relation en privé. Le couple s’est séparé plus tôt cette année, selon les informations. Après la mort du père de Malaika, Anil Mehta le mois dernier, Arjun lui avait rendu visite.

Plus tôt cette année, une source a déclaré à Pinkvilla : « Malaika et Arjun avaient une relation très spéciale et tous deux continueront à occuper une place spéciale dans le cœur de chacun. Ils ont choisi de se séparer et garderont un silence digne sur cette affaire. Ils ne permettront à personne de traîner et de décortiquer leur relation. »