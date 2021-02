Malaika Arora partage son régime alimentaire et son régime de remise en forme

La diva de Bollywood Malaika Arora conseille à ses fans de suivre une routine, de bien manger et de travailler dur pour équilibrer leur corps, leur esprit et leur âme au mieux de leurs capacités et devenir la version idéale de vous-même.

Malaika, qui a lancé la nouvelle gamme de produits de marche Reebok pour encourager les gens à vivre un style de vie plus en forme et meilleur, pense que bien manger est le meilleur moyen de maintenir sa santé.

Voici des extraits de son entretien avec IANSlife:

Q: Quel est votre programme de fitness? Comment incluez-vous la marche?

R: Je crois qu’il faut avoir une routine que je choisis de suivre régulièrement. Je commence ma journée par une bonne séance de yoga le matin, puis je sors dehors pour faire un mélange d’autres activités de fitness comme le HIIT, la marche, la course, la natation, etc. La marche est un excellent moyen d’améliorer et de maintenir votre santé globale et je m’assure de le faire au moins 30 minutes par jour.

Q: Quel est votre exercice préféré? Combien de temps consacrez-vous à l’exercice en une journée?

R: Mon exercice préféré est le yoga car je commence toujours ma journée avec lui. Je consacre généralement 60 minutes par jour à faire de l’exercice.

Q: Veuillez partager certains avantages que vous avez personnellement constatés lorsque vous avez inclus la marche dans votre régime.

R: La marche est une forme d’exercice sans risque qui vous aide à maintenir votre santé globale. Quand je sens que j’ai pris un peu de poids, je pense que la marche est un moyen efficace de réduire ce poids et j’ai également vu beaucoup de tonification dans mes jambes et mon corps en général alors que je me laisse aller à la marche comme un exercice de fitness régulier.

Q: En voyage, comment entretenez-vous votre programme de remise en forme?

R: Je m’assure toujours de consacrer du temps à ma routine de conditionnement physique, même lorsque je voyage, car l’exercice me procure une paix intérieure et garde ma vision positive.

Q: Dans quelle mesure pensez-vous qu’il est important de se concentrer sur le régime alimentaire tout en essayant d’atteindre un corps et un esprit en forme?

R: Pour avoir un corps et un esprit en forme, je pense que bien manger est le meilleur moyen de maintenir votre santé. L’équilibre doit être de 30 pour cent d’exercice à 70 pour cent de régime alimentaire afin d’obtenir le corps que vous souhaitez. Si l’on souhaite suivre un régime alimentaire particulier et strict, il faut toujours consulter un médecin ou un entraîneur et mettre en place le régime le mieux adapté à son corps.

Q: Êtes-vous strict sur votre alimentation?

R: Je continue à faire des changements dans mon alimentation pour voir ce qui convient vraiment à mon corps et procure le maximum d’avantages. Le corps de chacun est différent et réagit différemment à la prise de nourriture.

Q: À quoi ressemble votre alimentation quotidienne?

R: Je ne crois pas aux régimes amaigrissants car je mange ce que mon corps demande et ce que mon esprit désire, bien sûr avec modération. Je ne suis pas un régime particulier et je mange ce que j’aime – que ce soit des avocats ou des biryani.

Q: Des conseils de mise en forme aux lecteurs?

R: Chaque individu a ses propres objectifs de mise en forme qu’il souhaite atteindre. Mon seul conseil à mes lecteurs est de suivre une routine, de bien manger et de travailler dur pour équilibrer votre corps, votre esprit et votre âme au mieux de vos capacités et devenir la version idéale de vous-même.