Malaika Arora, Milind Soman, Anusha Dandekar jugeront le mannequin de l’année 2 | Nouvelles télévisées

Bombay: Les personnalités de Bollywood Malaika Arora, Milind Soman et Anusha Dandekar seront considérées comme juges dans la deuxième saison de l’émission de téléréalité ‘Supermodel Of The Year’.

Malaika a déclaré: « J’ai toujours été impressionnée par le courage et la passion que possèdent les femmes d’aujourd’hui, et MTV Supermodel of the Year pose les bases pour que ces dames talentueuses mettent en valeur leur individualité sous la forme la plus impressionnante. La première saison étant une montagne russe absolue pour nous, la seconde sera certainement un cran plus haut. »

L’actrice dit que la deuxième saison sera un régal pour les yeux de tous les fanatiques de la mode.

Avec #UnapologeticalYou comme thème, l’émission a des conversations sur les stéréotypes et remet en question les notions préconçues autour d’un individu et de ses choix.

Milind a partagé: « Être un mannequin, c’est faire de son mieux et embrasser tout ce qui est vous sans vergogne. Nous avons vu cela prendre vie dans la première saison de la série et avons été stupéfaits par la confiance, l’équilibre et la grâce de chacun de les concurrents. Avec le monde dynamique de la mode apportant de nouvelles tendances et de nouveaux styles, il sera intéressant de voir comment les jeunes femmes d’aujourd’hui se démarquent de la foule et donnent l’exemple. «

Milind a ajouté que les enjeux seront plus importants cette saison.

Anusha dit qu’elle a toujours cru que la mode et la beauté étaient plus que des tenues élégantes et un visage parfait.

Elle a partagé: « Cela peut être un moyen puissant de se sentir inspiré et de présenter la version la plus authentique de vous-même. La meilleure chose à propos de la mode et de la beauté est que vous pouvez vous exprimer à travers votre style et votre personnalité, peu importe d’où vous venez, et nous nous efforçons de suivre le même mantra avec `Supermodel of the Year` ».

« Supermodel of the Year Season 2 » est prévue pour la première fois en août sur MTV.