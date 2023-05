Malaika Arora met le feu au tapis rouge avec son regard ravissant sur un événement étoilé [Watch Video]

Malaika Arora vole la vedette en robe rouge : Malaika Arora a fait battre les cœurs avec son apparition époustouflante dans une magnifique robe rouge lors d’un événement récent. L’actrice a été repérée par les paparazzis à couper le souffle avec ses cheveux soigneusement attachés en chignon et ses boucles d’oreilles en argent minimalistes comme seul accessoire. Le choix audacieux de Malaika d’un décolleté plongeant dans la robe rouge a ajouté à l’attrait de son look déjà glamour. Avec son maquillage impeccable et son allure élégante, Malaika Arora a prouvé une fois de plus pourquoi elle est considérée comme une icône de la mode dans l’industrie. Regardez des vidéos de divertissement.