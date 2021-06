Malaika Arora me fait bien paraître, dit Arjun Kapoor | Nouvelles des gens

New Delhi : quelques jours après son anniversaire, l’acteur Arjun Kapoor a remercié lundi ses fans, sa famille, ses amis, ses collègues et son « bébé » Malaika Arora d’avoir toujours été à ses côtés.

« A été pris perdu dans ses pensées lors du déjeuner d’anniversaire… Quelle différence une année fait… Il y a un an, j’étais dégonflé, fatigué et confus, aujourd’hui je suis prêt avec une nouvelle énergie, vigueur et détermination pour faire face à tous les lancers de la vie. mon chemin… Je veux juste remercier tous ceux qui sont proches de moi qui ont cru en moi, m’ont soutenu et ont pris soin de moi. Mes collègues de travail, mes fans, mes amis, ma famille et mon bébé vous remercient d’être à mes côtés », a-t-il écrit sur Instagram.

Parallèlement, il a posté une photo de lui sur laquelle nul autre que sa petite amie Malaika a cliqué.

La publication Instagram d’Arjun a recueilli plusieurs likes et commentaires. « Ahem ahem… l’amour est dans l’air », a commenté un utilisateur. « Joli sourire », a écrit un autre.

Arjun avait eu 36 ans la semaine dernière. Le jour de son anniversaire, il a même organisé une fête d’anniversaire pour ses amis proches et les membres de sa famille à Mumbai.

Sur le plan du travail, Arjun dont la dernière sortie était « Sardar ka Grandson », avec Rakul Preet Singh, a « Ek Villain Returns » et « Bhoot Police » en préparation.