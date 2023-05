Malaika Arora, l’ancienne interview d’Arbaaz Khan avec Sajid Khan refait surface ; les internautes sont confus à ce sujet [Watch Video]

Malaika Arora a fait la une des journaux et comment. La dame a posté une photo de son petit ami Arjun Kapoor qui est devenue virale hier. Sur la photo, nous pouvions voir qu’il était nu avec seulement un coussin couvrant apparemment sa pudeur. Il a été trollé sur les réseaux sociaux. Malaika Arora et Arjun Kapoor ont une différence d’âge de 12 ans, dont on s’est souvent moqué sur les réseaux sociaux. Cependant, le couple ne se soucie pas d’une telle négativité. Arjun Kapoor et Malaika Arora vont bien depuis quatre ans et pourraient surprendre les fans avec un mariage à tout moment.

Maintenant, une vieille vidéo devient virale où nous pouvons voir Sajid Khan interviewer Malaika Arora et Arbaaz Khan. Il la taquine sur la différence d’âge entre Arbaaz et elle. Il est plus jeune qu’elle de quelques années. Quand Sajid Khan lui demande ce qu’elle en pense, Malaika Arora dit qu’elle est parfaitement cool avec ça et qu’elle aime le fait. On voit qu’elle a été une patronne dès le départ.

Jetez un oeil à Arbaaz Khan, l’interview de Malaika Arora avec Sajid Khan

Sur Wikipédia, il est mentionné que l’âge d’Arbaaz Khan est de 55 ans. Cela a laissé les fans s’interroger sur l’âge réel de Malaika Arora. Il est de notoriété publique qu’elle a 49 ans, mais selon cette estimation, elle aurait apparemment 57 ans.

L’âge réel de Malaika Arora. par u/hailyou2022 dans BollyBlindsNGossip

Sajid Khan souligne d’emblée la différence d’âge. Malaika Arora dit accha lagta lorsqu’on l’interroge sur le mariage avec un homme plus jeune. Les internautes se demandent si elle a bien 57 ans. Elle est inondée de commentaires sur la façon dont elle s’est maintenue.

Attendons de voir si Malaika Arora réagit à cela. Arjun Kapoor a discrètement soutenu Malaika Arora après qu’elle se soit fait troller aujourd’hui. Le couple qui est devenu public à partir de 2019 s’est soutenu contre vents et marées. Arbaaz Khan et Malaika Arora se sont séparés en 2017. Ils s’étaient mariés en 1998. Les deux ont un fils Arhaan. La dame a révélé que l’ancien couple est un espace plus heureux, plus calme et plus mature après la séparation.