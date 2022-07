Malaika Arora inspire les choix mode de Tejasswi Prakash ? Voici la preuve

Tejasswi Prakash le tue sur les réseaux sociaux. L’émission de l’actrice Naagin 6 ratisse les chiffres des charts TRP. Tejasswi Prakash pourrait bientôt faire ses débuts à Bollywood si l’on en croit les rumeurs. Ses messages suscitent un énorme engagement sur les réseaux sociaux et elle est la préférée des paparazzis. Dernièrement, on peut voir qu’elle a un sens de la mode certain. De l’athleisure chic aux robes et tenues sexy qui mettent en valeur sa silhouette magnifique. On ne peut s’empêcher de remarquer les parallèles avec Malaika Arora. L’hôte, mannequin et entrepreneur est l’une des icônes de la mode indienne. Jetez un oeil à certains des cas …

Le combo denim et crop top est un favori de nombreuses célébrités. Il est également parfait pour les étés et les moussons où le temps peut être humide. Tejasswi Prakash a été vu avec le sac fourre-tout, les jeans et le crop top aujourd’hui dans la ville.

En matière de robes blanches, Malaika Arora possède l’une des meilleures collections de B-Town. Le look de la ceinture et de la robe lui va bien car elle a une petite taille. Même Tejasswi a rendu pleinement justice au combo.

Malaika Arora et Tejasswi Prakash sont tous deux dotés de grands corps. Tous les deux aiment la nourriture, mais ne font aucun compromis sur l’entraînement. Alors que Malaika fait du yoga, de la gym et du Pilates, Teja s’intéresse davantage à la gym, à la natation et aux sports.

Le look blazer est un favori des deux. Malaika Arora est souvent trollée pour ses vêtements mais avouons-le, très peu en Inde sont aussi stylées qu’elle. La dame a dit que les commentaires négatifs ne la dérangeaient pas. Elle a dit que desis n’avait aucun problème à aimer des femmes comme Kim Kardashian, Rihanna, Jennifer Lopez et co dans de tels vêtements. Mais un problème se pose lorsque les femmes indiennes s’habillent de manière risquée. Tejasswi Prakash fait également la une des journaux pour sa liaison avec Karan Kundrra. Elle a rencontré le beau acteur de Malaika Arora, Arjun Kapoor, récemment.