Malaika Arora grésille en haut tube et manteau blanc, les fans disent “quelle bombasse”

Malaika Arora est l’incarnation de la beauté, comme nous le savons tous. L’actrice remonte le temps et donne constamment à ses followers des aspirations mode. Elle a récemment quitté la maison dans un magnifique ensemble composé d’une veste blanche, d’un pantalon et d’un haut tube.

Les fans étaient de tout cœur pour elle dans la section des commentaires. Ils ont même commenté comment elle parvient à paraître plus jeune chaque jour.

Regardez la vidéo ici:











Pas seulement cette fois, mais Malla impressionne ses fans avec tout ce qu’elle porte, que ce soit ses tenues d’entraînement ou ses robes de fantaisie pour les événements de célébrités.

Pour les non-initiés, le message énigmatique de Malaika Arora, qui faisait allusion à son mariage avec son amour de longue date Arjun Kapoor, a choqué la communauté Internet et ses amis. Quelques heures plus tard, Arora a avoué qu’elle avait en fait dit “OUI”, mais pour son nouveau programme et non pour le mariage. Son message précédent était vraiment une préparation à la grande annonce, à savoir que l’actrice de Housefull animera bientôt un nouveau programme de chat appelé Moving In With Malaika.

Malaika a partagé l’affiche de son émission et s’est même moquée des hypothèses des internautes sur son dernier message. Elle a écrit : “J’ai dit OUI à @disneyplushotstar pour ma nouvelle émission de téléréalité #HotstarSpecials #MovinginwithMalaika. Où vous pourrez me voir de près et personnellement, comme jamais auparavant. Euh, attendez, de quoi pensiez-vous que je parlais ? Diffusion à partir du 5 décembre !”

Pour les non-initiés, En 2016, Malaika et Arbaaz se sont séparés. Après le divorce, Arjun et Malaika ont commencé à se voir, et ils ont même commencé à se rencontrer dans d’autres maisons et plus encore.

Le duo a commencé à se fréquenter en 2018, et le 34e anniversaire d’Arjun, le duo a rendu leur relation publique en partageant une photo coz ensemble. Moving In With Malaika sera diffusé à partir du 5 décembre sur Disneyplus Hotstar.