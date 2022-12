Malaika Arora grésille dans le Top 10 des looks les plus viraux

Priyanka Chopra les a si sa vie alors qu’elle est en vacances à Dubaï. La fille desi a dégouliné ses photos de vacances sur son profil Instagram et les fans jaillissent de sa beauté et comment. Priyanka Chopra, qui aime les vacances, avait l’air extrêmement sexy et élégante et on peut s’inspirer d’elle pour les vacances. Priyanka est vue en train de profiter d’une somptueuse croisière et vous ne pouvez pas la quitter des yeux dans ce magnifique monokoni orange. Alors qu’elle est également vue en train de déguster une coupe de champagne sous le magnifique coucher de soleil. Cela ressemblait à une scène filmique parfaite.

Les vacances de Priyanka Chopra parlent aussi beaucoup d’amour de soi et de soins, peu importe ce qu’elle tue, prend du temps pour elle et part en vacances somptueuses. Priyanka a récemment assisté à un événement à Dubaï où de nombreuses célébrités de Bollywood étaient également réunies pour célébrer leur amour pour le cinéma. Shah Rukh Khan a également reçu un prix et les fans n’ont pas cessé de célébrer pour voir Priyanka et Shah Rukh Khan sous un même toit.

Priyanka Chopra est magnifique sur ses photos de vacances

Priyanka est en ce moment dans la phase la plus heureuse de sa vie car elle a embrassé la maternité et elle taquine souvent ses fans en lui donnant un demi-aperçu et les a laissés agités pour voir à quel point elle est adorable. Sur le plan professionnel, Priyanka Chopra a confirmé de faire Jee Le Zaraa et espérait commencer le tournage du film bientôt. Pendant ce temps, Priyanka a fait ses recommandations et s’est maintenue dans ses nouvelles entreprises commerciales qui se portent exceptionnellement bien. Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont mariés il y a trois ans et ils forment l’un des couples les plus idéaux de Tinsel Town.