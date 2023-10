Malaika Arora est l’une des actrices les plus belles et les plus talentueuses de Bollywood. Même à 49 ans, la diva donne une rude concurrence à ses contemporains avec sa forme physique et sa silhouette en forme de sablier. De plus, étant une fervente utilisatrice des médias sociaux, Malaika laisse souvent tomber des photos tellement glamour d’elle-même. Récemment, elle a foulé la rampe pour le designer Yaksi Deepthi Reddy à la Bombay Times Fashion Week 2023. Malaika est ravissante dans un lehenga floral pastel. L’actrice a associé la tenue à des bijoux indiens traditionnels et à un maquillage minimal. Malaika est en couple avec Arjun Kapoor. Auparavant, elle était mariée à Arbaaz Khan. Cependant, leurs chemins se sont séparés en 2017.