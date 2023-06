Malaika Arora fait Chaiyya Chaiyya alors qu’elle sonne à l’anniversaire d’Arjun Kapoor [Watch Video]

Arjun Kapoor a eu un an de plus aujourd’hui à l’occasion de son 38e anniversaire. Les souhaits ont afflué sur les réseaux sociaux pour Arjun alors qu’il a 38 ans. L’acteur a organisé une fête amusante hier soir en présence d’amis proches et de membres de la famille. Plusieurs photos et vidéos de la bash font surface sur internet depuis minuit. Ce qui a attiré l’attention de tous lors de la célébration, c’est la danse spéciale de Malaika Arora.

Malaika Arora a dansé sur son numéro de piste emblématique Chaiyya Chaiyya lors de la fête d’anniversaire. La petite amie d’Arjun Kapoor a fait des mouvements grésillants lors de la fête, laissant tout le monde hypnotisé. Malaika a dansé de tout son cœur et d’autres invités à la fête l’ont rejointe. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux en un rien de temps. Dans le clip qui circule sur les réseaux sociaux, on la voit danser et profiter de son moment lors de la fête d’anniversaire de son petit ami. Elle a gracieusement affiché ses mouvements sur Chaiyya Chaiyya du film Dil Se.

L’amoureuse d’Arjun Kapoor, Malaika, portait une robe moulante blanche avec des imprimés rouges. Elle était magnifique dans la robe en l’associant à des chaussures noires et à des chaussettes noires hautes. D’autre part, le garçon d’anniversaire Arjun Kapoor portait une chemise noire sur un t-shirt blanc et un bas noir. Les autres invités à la fête étaient ses amis proches, ses cousins ​​et les membres de sa famille. Sœur Anushla Kapoor a été aperçue avec son petit ami Rohan Thakkar. Khushi Kapoor et son cousin Akshay Marwah ont également marqué leur présence.

Regardez la danse grésillante de Malaika lors de la fête d’anniversaire d’Arjun Kapoor

Malaika Arora et Arjun Kapoor sont en couple depuis longtemps. Ils ont secrètement commencé à se fréquenter après son divorce avec Arbaaz Khan. À l’occasion du 34e anniversaire de l’acteur, ils ont officialisé leur statut relationnel. Tous deux se sont fixé des objectifs de couple sur Internet en partageant leurs photos molles de sorties et de vacances. Les deux semblent être follement amoureux et se marieraient bientôt peut-être d’ici la fin de l’année.

Sur le front du travail, Arjun Kapoor a été vu pour la dernière fois à Kuttey. Dans les films de Vishal Bhardwaj, il a partagé des écrans avec Tabu, Radhika Madan et Konkana Sen Sharma. Ensuite dans le pipeline, il a Lady Killer avec également Bhumi Pednekar. Pendant ce temps, Malaika Arora a récemment été vue dans Moving In With Malaika.