Malaika Arora et le remix de “Aap Jaisa Koi” d’Ayushmann Khurrana sont critiqués : “Arrêtez de jouer avec les classiques”

Aap Jaisa Koi, la dernière chanson du prochain film Action Hero d’Ayushmann Khurrana, a créé un buzz en ligne. La vidéo, qui mettait en vedette Khurrana et Malaika Arora, a été publiée samedi. Il montrait les deux célébrités de Bollywood dansant sur les rythmes disco de la chanson à succès de Hassan en 1980, qui a été écrite pour le film Qurbani de Zeenat Aman. Alors que beaucoup ont été étonnés par les mouvements de danse de Malaika Arora, d’autres ont été déçus par le remix bollywoodien d’une autre chanson intemporelle.

Dans le clip, on voit Malaika enflammer la piste de danse avec ses mouvements et sa superbe tenue. La vidéo montre également Ayushmann combattant des hommes de main qui sont quelques extraits des scènes du film. Vers la fin de la vidéo, Ayushmann et Malaika sont vus groover ensemble sur le numéro de tapotement du pied. Ayushmann a également sous-titré le tweet comme “Quand la diva OG a rencontré un héros d’action”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Les utilisateurs des médias sociaux sont divisés en regardant la vidéo. Certains fans se sont disputés sur la chanson originale et accusent Bollywood de les avoir arnaqués. Alors que d’autres leur ont répondu avec des faits et des preuves démontrant que la chanson est pour le film de Bollywood et ne leur appartient pas.

L’un des utilisateurs a écrit: «Une autre chanson de la légende du pak ruinée par Bollywood. Arrêtez de copier chacune de nos chansons. Essayez de créer le vôtre », auquel un utilisateur a répondu:« Non, cette chanson a été produite par le compositeur de musique indien Biddu. Le chanteur Paki l’a chanté avec ses compositions. Cela a toujours été une chanson de Bollywood.

Une autre chanson de la légende du pak ruinée par bollywood. Arrêtez de copier chacune de nos chansons. Essayez de créer le vôtre— A (@NighttCrawlerrr) 26 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « Une autre chanson en or du chanteur légendaire du Pakistan ruinée par les Indiens ».

Une autre chanson d’or du chanteur légendaire du Pakistan ruinée par les Indiens – Nazia A. (@MyselfNazia) 26 novembre 2022

Un troisième utilisateur a ensuite déclaré des faits et des preuves sur la chanson. Partageant la vidéo YouTube originale, l’utilisateur a écrit: “La chanson originale était du film de Bollywood Qurbani chanté par la chanteuse pakistanaise Nazia Hassan… Donc, fondamentalement, Bollywood a les droits de la chanson…”

https://t.co/qCcAcBRssCLa chanson originale était du film de Bollywood Qurbani chanté par la chanteuse pakistanaise Nazia Hassan… Donc, fondamentalement, Bollywood a les droits de la chanson… — Hassan Haider (@ hassanhaider801) 26 novembre 2022

De nombreux autres utilisateurs ont plaidé pour arrêter de refaire des chansons emblématiques. L’un d’eux a également écrit: “Vous ne l’avez pas fait !!! Pouvons-nous s’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, ARRÊTER de jouer avec les vieilles chansons classiques s’il vous plaît?

Tu n’as pas fait!!! Pouvons-nous s’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, ARRÊTER de jouer avec les vieilles chansons classiques s’il vous plaît ? Avec un talent aussi immense dans notre industrie de la musique, nous avons besoin de nouvelles musiques et non d’une copie des chansons que nous avons déjà entendues et aimées ! #AapJaisaKoi https://t.co/GiF54jy7tD— Harinder (Heer) (@harinder_virk) 27 novembre 2022

La chanson originale, chantée par Nazia Hassan, mettait en vedette Zeenat Aman et a servi de pierre angulaire au mouvement disco. La chanson est tirée du film bollywoodien Qurbani de 1980.

