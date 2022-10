Malaika Arora et Kareena Kapoor suintent des objectifs d’amitié alors qu’elles se réunissent à Londres

L’actrice Kareena Kapoor Khan, qui tourne actuellement pour le projet de Hansal Mehta à Londres, a pris un peu de temps sur son horaire de travail chargé pour passer du temps de qualité avec son amie proche et la diva de Bollywood Malaika Arora dans la capitale britannique. S’adressant à Instagram, Malaika a laissé tomber quelques photos avec Kareena.

La première image montre Bebo et Malaika faisant la moue dans les rues de Londres. Les deux avaient l’air super stylés dans des vêtements d’hiver. La deuxième photo montre les meilleurs amis tenant des parapluies. “De Londres avec amour @kareenakapoorkhan”, a légendé Malaika dans le post.





Les images de Bebo et Malaika ont suscité plusieurs likes et commentaires. “Mes filles magnifiques”, a commenté Amrita Arora. “Vous êtes toutes les deux si belles”, a écrit un autre. Lui et Malaika ont récemment assisté à un match de football au stade de Stamford Bridge. Arjun a encouragé son équipe favorite Chelsea FC contre Milan, qui a remporté le match.

Partageant les photos du stade, Arjun a écrit sur Instagram : “Coché sur la liste de souhaits grâce à tout le monde au Chelsea FC… avoir pu l’emmener à un match @chelseafc au pont !!! Nous avons gagné 3-0 et moi J’avais quelqu’un à côté de moi pour le célébrer !!! (swipe vers la droite) (wink emoji) @malaikaaroraofficial.”Arjun est à Londres depuis un moment maintenant. Comme Kareena, il tourne également pour son projet.