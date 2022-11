Malaika Arora et Arjun Kapoor vont-ils se marier ? Le message “J’ai dit OUI” de Diva envoie les fans en émoi

Malaïka Arora et Arjun Kapoor se fréquentent depuis quelques années maintenant. Les deux ont pris leur temps avant de s’avouer leurs sentiments l’un pour l’autre en public. Arjun Kapoor et Malaika Arora ont officialisé leur relation via Instagram. Les deux tourtereaux ont souvent suscité des spéculations sur leur mariage. À maintes reprises, les internautes se sont demandé si et quand ils allaient se marier. Malaika Arora et Arjun Kapoor sont restés stables dans leur relation et il semble maintenant qu’ils sont prêts à faire passer leur relation à la phase suivante.

Malaika Arora mariée à Arjun Kapoor ?

Vous avez bien lu ! Il se trouve que Malaika Arora a pris sa poignée Instagram et a publié une photo rougissante d’elle-même. Le long de la photo, elle a posté une légende qui disait “J’ai dit OUI”, avec quelques émoticônes de cœur. Eh bien, après avoir vu le rougissement de Malaika et sa légende, il est naturel que tout le monde se demande de quoi elle parle. Va-t-elle se marier avec Arjun Kapoor ? Malaika Arora parle-t-elle de la proposition d’Arjun Kapoor ?

Consultez la publication Instagram de Malaika Arora ici:

Les internautes demandent à Malaika si elle épouse Arjun et la félicitent

La photo de Malaika Arora et la légende deviennent virales dans Entertainment News en ce moment. Il semble qu’un autre mariage Bollywood va avoir lieu cette année. Si c’est vrai, c’est sûrement une bonne nouvelle après que Ranbir Kapoor et Alia Bhatt aient accueilli leur petite fille à la maison aujourd’hui. Pour en revenir au post de Malaika, les fans se demandent si elle parle de son mariage avec Arjun Kapoor. Consultez les commentaires ci-dessous :

Eh bien, nous ne voyons pas d’alliance sur la photo, alors attendons la confirmation de Malaika ou d’Arjun. Dernièrement, les célébrités de Bollywood ont fait la promotion de beaucoup de choses sur Instagram. Le post de Malaika pourrait aussi être une stratégie promotionnelle.