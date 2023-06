Malaika Arora et Arjun Kapoor vont-ils se marier d’ici fin 2024 ? Savoir ce que l’astrologue prédit

Arjun Kapoor a un an de plus aujourd’hui. L’acteur qui a fait ses débuts en 2012 avec Ishqzaaade a connu un succès modéré jusqu’à présent. Arjun Kapoor a trois films alignés, dont Ladykiller d’Ajay Bahl. Avec ses quelques projets passés au box-office, la star a besoin d’un succès décent pour être de retour dans les comptes. Sur le plan personnel, il vit une vie amoureuse heureuse avec Malaika Arora. Le célèbre astrologue Pandit Jagannath Guruji nous donne un aperçu de ce que l’avenir pourrait réserver à Arjun Kapoor. Veuillez noter que l’astrologie est une pratique spéculative et doit être considérée comme telle. Au fur et à mesure que les alignements planétaires se déroulent, Arjun Kapoor fait face à une période de responsabilités et de défis accrus. conduisant à des difficultés dans la livraison de films à succès cette année. Néanmoins, le renforcement progressif de Moon par Arjun suggère qu’il pourrait briller dans les prochains projets OTT, lui offrant une plate-forme alternative pour mettre en valeur son talent.