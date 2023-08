Malaika Arora et Arjun Kapoor se séparent et se réconcilient : voici comment les internautes ont tenté de décoder l’affaire

Malaika Arora et Arjun Kapoor se séparent et se réconcilient : depuis la désignation de Kusha Kapila comme le « troisième angle » jusqu’aux spéculations sur la désapprobation de la famille, les médias sociaux sont devenus fous en essayant d’analyser ce qui aurait mal tourné entre Malaika Arora et Arjun Kapoor. Hier, les deux hommes ont mis fin à toutes les rumeurs avec style. Aujourd’hui, les internautes se demandent pourquoi les rumeurs de séparation ont commencé sans aucune raison concrète.