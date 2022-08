Malaika Arora et Arjun Kapoor se retrouvent en dansant sur Chaiyya Chaiyya à la fête pré-mariage de Kunal Rawal [Watch Video]

Malaika Arora et Arjun Kapoor sont en couple depuis de nombreuses années. Leurs photos et vidéos deviennent facilement virales sur les réseaux sociaux, et bien que certains internautes les trollent toujours pour l’écart d’âge qu’ils ont, Arjun et Malaika donnent toujours des objectifs à leurs fans. Récemment, ils ont assisté à la soirée pré-mariage du designer Kunal Rawal. Arjun et Kunal sont des amis très proches, et le premier avec sa petite amie Malaika a sûrement secoué la piste de danse. La vidéo du même est devenue virale.

On voit Arjun et Malaika danser sur la chanson de ce dernier Chaiyya Chaiyya du film Dil Se, et les deux ont l’air parfaitement faits l’un pour l’autre. Nous devons dire que c’est la meilleure vidéo que vous regarderez aujourd’hui. Regardez la vidéo ci-dessous

Arjun et Malaika ont toujours parlé ouvertement de leur relation. Récemment, sur Koffee With Karan 7, Arjun a également parlé de leur relation et de leurs projets de mariage. Alors qu’Arjun a déclaré qu’il était encore temps de se marier, nous sommes sûrs que les fans des deux acteurs attendent avec impatience de les voir marcher dans l’allée.

Parlant des films d’Arjun Kapoor, l’acteur a été vu pour la dernière fois dans Ek Villain Returns qui a fait une affaire moyenne au box-office. Il a quelques films intéressants alignés comme The Lady Killer et Kuttey. The Lady Killer met également en vedette Bhumi Pednekar dans le rôle principal, et Kuttey présente également Tabu, Konkona Sensharma et Radhika Madan. Les dates de sortie des deux films ne sont pas encore annoncées.

Pendant ce temps, Malaika a été éloignée du grand écran ces dernières années. Cependant, l’actrice fait sentir sa présence en jugeant des émissions de télé-réalité de danse. Elle a été vue pour la dernière fois en tant que juge du meilleur danseur indien