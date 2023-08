Malaika Arora et Arjun Kapoor profitent d’un déjeuner pour éclipser toutes les rumeurs de rupture ; les internautes en apprennent davantage sur la prétendue proximité de l’acteur avec Kusha Kapila

L’intérêt autour de la vie amoureuse d’Arjun Kapoor et Malaika Arora semble sans précédent. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre selon laquelle le couple se serait séparé après qu’Arjun Kapoor ait profité de vacances en solo. L’influenceur Instagram et créateur de contenu numérique Kusha Kapila a également été impliqué. Les gens ont commencé à spéculer qu’Arjun Kapoor sortait avec Kusha Kapila après que les deux aient été vus ensemble lors d’une fête à la résidence de Karan Johar. Les rapports ont pris tellement d’ampleur que Kusha Kapila a dû apporter une clarification. Elle a dit que les rumeurs étaient sacrément ennuyeuses et que cela affectait la vie sociale de ses parents. Kusha Kapila va faire un film avec Rhea Kapoor.

Malaika Arora et Arjun Kapoor se retirent du dîner

Les internautes s’interrogent sur Anshula Kapoor après Kusha Kapila

Les observateurs de Bollywood avaient commencé à dire que Malaika Arora n’avait plus suivi Anshula Kapoor, Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor. Mais il semblerait qu’elle ne les ait jamais suivis. Ils ont également dit qu’elle n’avait plus suivi Anil Kapoor. Maintenant, Anshula Kapoor a commencé à suivre Kusha Kapila. Les gens se demandent ce qui se passe exactement. Pendant ce temps, Malaika Arora et Arjun Kapoor ont été vus devant un restaurant après un déjeuner dominical. Même si cela prouve que tout va bien au paradis, les internautes n’ont aucun froid.

Arjun Kapoor et Kusha Kapila s’associent de la même manière que les internautes lient les idoles de la K-Pop

L’effort que les gens font pour relier Arjun Kapoor à Kusha Kapila semble assez drôle. Certains ont même dit qu’il avait mis une photo de Maya, le chien de compagnie de Kusha, sur sa photo Instagram. Eh bien, le chien est avec Zorawar, l’ex-mari de Kusha Kapila. Le comportement des fans ressemble beaucoup à celui des expéditeurs de K-Pop qui trouvent toute sorte de preuves pour prouver qu’un couple sort ensemble. Les internautes rient de ces développements sur Reddit. Malaika Arora a reçu beaucoup de soutien car les gens disaient qu’elle était une femme autodidacte qui n’avait pas besoin de telles nouvelles pour être pertinentes.

Affaire Arjun Kapoor et Malaika Arora

Les réseaux sociaux ont énormément trollé les deux, mais le couple s’en fout. Ils vont fort depuis cinq ans. Malaika Arora a déclaré que le mariage est quelque chose qui se produira quand il le faudra. Elle a dit qu’elle ne croit pas à une planification excessive dans la vie. Malaika Arora croit à la joie de la spontanéité.