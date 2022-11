Eh bien, la nouvelle est que Malaika Arora et Arjun Kapoor attendent leur premier enfant. C’est en effet une énorme surprise. Selon Pinkvilla, Malaika Arora et Arjun Kapoor ont annoncé la nouvelle à leurs proches lors de leur visite à Londres en octobre. La diva est occupée avec son émission, Moving In With Malaika, qui sortira sur une plateforme OTT. Elle a également fait un numéro de danse avec Ayushmann Khurrana pour son film.