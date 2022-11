Malaika Arora et Arjun Kapoor attendent leur premier bébé ? L’acteur dénonce les faux reportages insensibles [View Post]

Eh bien, la nouvelle est que Malaika Arora et Arjun Kapoor attendent leur premier enfant. C’est en effet une énorme surprise. Selon Pinkvilla, Malaika Arora et Arjun Kapoor ont annoncé la nouvelle à leurs proches lors de leur visite à Londres en octobre. La diva est occupée avec son émission, Moving In With Malaika, qui sortira sur une plateforme OTT. Elle a également fait un numéro de danse avec Ayushmann Khurrana pour son film. La diva est occupée avec Moving In With Malaika. Il semble que son fils Arhaan Khan fera également partie de la série. Arjun Kapoor pourrait également faire une apparition.

Arjun Kapoor et Malaika Arora sont ensemble depuis plus de cinq ans maintenant. En 2019, ils ont publiquement admis qu’ils sortaient ensemble. Arjun Kapoor a déclaré qu’il avait été touché par la grâce montrée par les médias envers leur relation et qu’il était normal d’être ouvert à ce sujet. Malaika Arora a déclaré que son fils Arhaan Khan avait appris la nouvelle et la soutenait. Le jeune homme est maintenant à Londres pour terminer ses études supérieures. Il se murmure qu’il fera prochainement une entrée à Bollywood.

Les rumeurs du mariage d’Arjun Kapoor et Malaika Arora font le tour depuis un moment. Des destinations comme Londres, Alibaug et d’autres ont été mentionnées. Mais rien ne s’est concrétisé. Ils ont dit qu’ils étaient pressés de se marier. Les familles les ont acceptés de tout cœur. Eh bien, Arjun Kapoor est furieux des rumeurs. Il a critiqué le portail et le journaliste pour des informations insensibles sur les ordures. Regardez la capture d’écran ci-dessous…

Les deux sont immensément adorés. Il est réconfortant de voir Arjun Kapoor prendre fermement position pour sa bien-aimée, Malaika Arora.