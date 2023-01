Malaika Arora et Arbaaz Khan partagent un câlin chaleureux après avoir vu leur fils Arhaan à l’aéroport de Mumbai, la vidéo devient virale

L’ancien couple Malaika Arora et Arbaaz Khan étaient à l’aéroport de Mumbai jeudi soir alors qu’ils venaient voir leur fils Arhaan Khan partir. Arhaan poursuit actuellement des études supérieures aux États-Unis. Bot Malaika et Arbaaz ont dit au revoir à leur fils à l’aéroport comme ils le font souvent, cependant, une vidéo de l’ancien couple devient virale dans laquelle Malaika et Arbaaz peuvent être vus se serrant dans leurs bras avant de monter dans leurs voitures respectives.

La vidéo a été partagée sur Instagram via un compte paparazzo. Alors que Malaika a été aperçue portant un combo pull et jupe à carreaux noirs et blancs, Arbaaz a choisi de porter une chemise blanche avec un jean bleu. Dans la vidéo, on pouvait voir Arbaaz et Malaika partager une brève étreinte amicale avant de monter dans leurs voitures après qu’Arhaan soit entré dans l’aéroport pour embarquer sur son vol.

La vidéo a déjà une tonne de likes et de commentaires, les internautes louant le doux échange de Malaika et Arbaaz comme “mature”. Un utilisateur a écrit: “Je les aime juste comme ils sont coparentalité. Ils ont évolué, ils respectent la vie privée de l’autre mais restent solidaires pour leur fils quand et où c’est nécessaire. Les haineux vont détester mais la vérité est qu’ils sont des parents merveilleux et formidables.”

Alors qu’un autre utilisateur a déclaré: “Ils sont adorables, se respectent et coparentalité si bien.”

Pour les non-initiés, Arbaaz et Malaika se sont mariés en 1998 et ont ensuite annoncé leur séparation après près de 18 ans de mariage. Les deux sont actuellement dans des relations sérieuses et heureuses. Alors qu’Arbaaz sort avec Giorgia Andriani, Malaika est en couple avec l’acteur Arjun Kapoor.

Arhaan était en Inde depuis un mois et avait également rejoint son père Arbaaz sur les tournages de son prochain film Patna Shukla. Le film est tourné à Bhopal et Raveena Tandon joue le rôle principal féminin.