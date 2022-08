Malaika Arora et Arbaaz Khan déposent leur fils à l’aéroport ; Internet a pitié d’Arhaan et qualifie l’ex-couple d'”éhonté”

Malaika Arora et Arbaaz Khan essaient d’être les meilleurs parents pour leur fils Arhaan Khan et nous sommes sûrs que le garçon en est conscient. Il a vu le parcours de ses parents et les connaît mieux que le monde et notamment les soi-disant trollers. L’ex-couple a été aperçu à l’aéroport hier soir alors qu’ils étaient là pour accompagner leur fils qui étudie à l’étranger. Alors qu’ils ont fait de leur mieux en tant que parents, les internautes les ont massivement trollés et appelés sans vergogne et les ont jugés pour leur séparation et leurs nouvelles relations.

Jetez un œil à la façon dont Internet claque l’ex-couple et exprime sa pitié pour Arhaan Khan.

Un utilisateur a écrit : ” Maa kisi ou k saath Baap kisi ou k saath ou bachy bechaary darmyaan mey… Sharam to aati hi nahi inhy”. Un autre utilisateur a claqué et écrit : ” Kya life hoti hogi ese bchho ki ma bap ho k bhi nhi h… Hum pour imaginer bhi nhi kr skte esa kuch “. Certains internautes ont reproché à Malaika de ne pas établir de contact visuel lorsqu’il est avec son fils Arhaan, ” Quelqu’un a-t-il remarqué que c’est toujours Malaika qui n’est pas capable d’établir un contact visuel “. Un autre utilisateur a interrogé comment se font-ils face et ne trouvent-ils pas ça bizarre.” Kese face karte honge ek dusre ko ye log mujhe to ajib lagraha hai”. Malaika et Arbaaz ont également été salués par leurs fans pour leur rôle parental et ont déclaré que c’est ainsi que la vie peut être heureuse même après un divorce. “mieux vaut divorcé heureux que marié malheureux !”

Malaika est actuellement en couple avec l’acteur de Bollywood Arjun Kapoor et elle est toujours jugée et honteuse pour cela par les méchants trollers sur les réseaux sociaux. Alors qu’Arbaaz Khan serait en couple avec Giorgio Andriana, qui a 15 ans de moins que l’acteur et producteur. Malaika et Arjun se sont séparés après 18 ans de mariage et le divorce a été extrêmement dur pour eux.