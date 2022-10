Malaika Arora est sexy en tenue blanche et bleue à son anniversaire

L’actrice de Bollywood Malaika Arora, qui avait un an de plus, avait l’air sexy dans une tenue blanche et bleue lors de la fête d’anniversaire. Plusieurs célébrités, dont Kareena Kapoor, Arjun Kapoor, Saif Ali Khan, Karisma Kapoor, Manish Malhotra, sont arrivées pour la fête.

La vidéo et les photos des célébrités deviennent virales sur des médias spéciaux.

























Pendant ce temps, reprenant son histoire Instagram, Ananya Panday a laissé tomber une photo avec la fille d’anniversaire de leurs soirées. Partageant la photo, elle a écrit : “La plus chaude et la plus cool, et tu rends tout si facile. Joyeux anniversaire, Malla !!! Je t’aime.”

Sonam Kapoor a partagé à nouveau le post d’Arjun Kapoor qu’elle a sous-titré : “Joyeux anniversaire chéri. Tu es une belle âme… tout mon amour.”

L’acteur Dia Mirza a posté une photo solo accompagnée d’une légende, My Dearest Malla, continue de briller de mille feux. Aime l’amour et encore l’amour.”

La cinéaste Rhea Kapoor a également exprimé ses souhaits. Elle a écrit : “Joyeux anniversaire à cette heureuse force positive.”

L’actrice Sophie Choudry a laissé tomber une photo mettant en vedette Malaika lors de leurs répétitions de danse. Partageant la photo, elle a écrit : “Joyeux anniversaire, femme magnifique, inspirante et meilleure voisine ! Bonheur, amour et santé pour toujours ! Des tonnes d’amour.”





Kareena a également profité de ses histoires Instagram et a partagé quelques photos avec des légendes amusantes. Plus tôt, le petit ami et acteur de Malaika, Arjun Kapoor, a également adressé un souhait d’anniversaire chaleureux à sa bien-aimée en partageant une photo. Il a légendé : “Le Yin à mon Yang Joyeux anniversaire bébé, sois toi, sois heureux, sois à moi….”





Karisma Kapoor a également adressé un souhait d’anniversaire sincère à “Malla”. Elle a laissé tomber une vidéo boomerang, qui est sous-titrée, “Joyeux anniversaire Malla, à de nombreux autres moments de plaisir.”

Pendant ce temps, Malaika, après avoir glamourisé l’industrie cinématographique avec ses mouvements sexy, est prête à devenir auteur. Elle écrira bientôt son premier livre qui sera entièrement consacré à la nutrition. L’acteur, qui est également juge dans l’émission de téléréalité India’s Best Dancer, partagera ses conseils de bien-être dans le livre. (Avec les entrées de l’ANI)