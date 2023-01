Malaika Arora est malmenée pour avoir fait la fête avec son ex-mari Arbaaz Khan

Malaika Arora est la cible la plus douce sur Internet et avec son nouveau spectacle, elle a applaudi les trolls et leur a rendu avec tout son culot. Mais il y a encore beaucoup de gens sans nom qui aiment juger Malaika et son choix alors qu’elle s’en fout. Malaika Arora a été repérée par les photographes hier soir pour un dîner avec son ex-mari Arbaaz Khan qui est aussi le père de son fils Arhaan Khan. Malaika avait l’air super chic dans un pardessus d’hiver associé à une chemise blanche sportive et de longues bottes. Tandis qu’Arbaaz s’habillait de tous les vêtements décontractés et de sa couleur noire préférée de tous les temps.

Regardez la vidéo de Malaika et Arbaaz sortant pour un dîner ensemble et attrapant des globes oculaires.

La vidéo de Malaika et Arbaaz faisant une sortie pour le dîner est devenue virale et les internautes l’ont mal traquée pour la même chose. Il y a beaucoup de commentaires désagréables et désagréables pour Malaika. Et ils ont même ciblé l’acteur de Bollywood et son petit ami Arjun Kapoor. Malaika est connue pour le rendre aux trolls à chaque fois, pendant ce temps, Arjun a pris ne prend pas la merde. Un utilisateur a commenté: “Donno eek hogga Aggeh jakkar pakka. Kappor ka pett bharr gaya hai abb”. Un autre utilisateur a écrit : « Bich me sala yeh arjun kapoor pissss raha he ».

Cela dit, Malaika dans les conversations plutôt avait révélé qu’auparavant, elle se souciait d’être trollée, mais maintenant ce n’est plus le cas. Mais la seule chose qui l’affecte, c’est quand sa famille et ses proches sont traînés sans raison. Récemment, le fils de Malaika, Arhaan, a fait l’objet de nombreuses critiques pour ses commentaires sur l’émission de Malaika Moving In With Malaika. Eh bien, comme on dit, on ne peut pas et on ne peut jamais rendre les gens heureux, alors il vaut mieux rester heureux et c’est ce que fait Malaika !