Malaika Arora embrasse Arjun Kapoor sur une photo pâteuse, le couple accueille le Nouvel An avec Varun Dhawan et Natasha Dalal

Arjun Kapoor et Malaika Arora ont accueilli le Nouvel An 2023 à Ranthambore, au Rajasthan, avec leurs amis, dont Varun Dhawan et sa femme Natasha Dalal, Mohit Marwah et sa femme Antara Motiwala, et Kunal Rawal et sa femme Arpita Mehta.

Le dimanche 1er janvier, Arjun a partagé deux photos de leurs célébrations. Malaika est vue en train d’embrasser Arjun sous un arbre avec des lumières vives sur une image monochromatique devenue virale. “Bonne 2023 à tous… Laissez la lumière vous guider cette année…”, l’acteur de Gunday a légendé la photo.

Les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu. “Allez si bien ensemble”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Nous vous aimons les gars, bonne année 2023.” “Le meilleur couple du monde… sympa monsieur Arjun”, a écrit un fan. Malaika a également partagé la même photo sur son Instagram qu’elle a sous-titrée, “Hello 2023… Love n light.”





Dans une autre photo qu’Arjun a partagée sur son Instagram, les quatre couples sont vus posant joyeusement sous le même arbre avec des lumières vives. En plus de la photo, l’acteur a écrit “Bring it on 2023 !!!”. Les internautes se sont rendus dans la section des commentaires et leur ont souhaité à tous une bonne année.





Pendant ce temps, sur le front du travail, Arjun commencera 2023 avec son film policier Kuttey dont la sortie en salles est prévue le 13 janvier. Mettant également en vedette Tabu, Radhika Madan, Kumud Mishra, Konkona Sen Sharma, Shardul Bhardwaj et Naseeruddin Shah, le film promet un tour palpitant intrigant. Il marque les débuts en tant que réalisateur d’Aasmaan Bhardwaj, fils du célèbre réalisateur Vishal Bhardwaj de Haider, Maqbool et Omkara.

Il a également The Lady Killer avec Bhumi Pednekar en attente de sortie cette année. Le thriller dramatique à suspense est réalisé par Ajay Bahl, qui a déjà réalisé des films tels que Section 375, BA Pass et Blurr.

LIRE | Au milieu des rumeurs de mariage, Sidharth Malhotra-Kiara Advani célèbrent le Nouvel An à Dubaï