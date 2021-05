Malaika Arora écrit son parcours pour se remettre en forme après la récupération de COVID-19

Malaika Arora est l’une des célébrités qui ont été testées positives pour COVID-19 en 2020. L’acteur a maintenant consulté sa page Instagram et a partagé son parcours pour reprendre des forces après avoir traversé des difficultés alors qu’il était diagnostiqué avec un coronavirus. Malaika est allée sur sa page Instagram et a fait étalage de son corps en forme qu’elle a récupéré après un entraînement intense après un test négatif. On voit Arora vêtue d’une tenue d’entraînement noire et exhibant ses abdos de planche à laver.

Malaika a sous-titré son message comme « Qu’est-ce qui définit la force ?

« Vous avez tellement de chance », « Ça a dû être si facile » est quelque chose que j’entends régulièrement. Eh bien oui, je suis reconnaissant pour beaucoup de choses dans ma vie. Mais la chance y a joué un très petit rôle. Et facile ?! Garçon! Ça, ça ne l’était pas. J’ai été testé positif le 5 septembre et c’était vraiment mauvais. Quiconque appelle une récupération COVID-19 facile est soit doté d’une grande immunité, soit n’est pas au courant des luttes de COVID-19. Pour l’avoir vécu moi-même, « Facile » n’est pas le mot que je choisirais. Cela m’a brisé physiquement. Marcher deux pas semblait être une tâche herculéenne. S’asseoir, sortir du lit, vouloir rester à ma fenêtre était un voyage en soi. J’ai pris du poids, je me suis senti faible, j’ai perdu mon endurance, j’étais loin de ma famille et plus encore. J’ai finalement été testé négatif le 26 septembre et j’étais tellement reconnaissant de l’avoir fait. Mais la faiblesse est restée. J’étais déçu que mon corps ne supporte pas ce que mon esprit ressentait. J’avais peur de ne jamais reprendre mes forces. Je me demandais si je serais même capable de terminer une activité en 24 heures.

Ma première séance d’entraînement a été brutale. Je ne pouvais rien faire de bien. Je me sentais brisé. Mais le deuxième jour, je me suis relevé et je me suis dit, je suis mon propre créateur. Et puis les jours 3 et 4 et 5 et ainsi de suite.

Cela fait environ 32 semaines que j’ai été testé négatif et j’ai enfin recommencé à me sentir moi-même. Je suis capable de travailler comme je le faisais avant d’être testé positif. Je respire mieux et je me sens fort physiquement et mentalement.

Le mot de quatre lettres qui m’a poussé jusqu’au bout était ESPOIR. L’espoir que tout ira bien, même quand on a l’impression que ça ne va pas. Merci à vous tous qui m’avez envoyé des messages, des DM et des trucs inspirants qui m’ont gardé le moral. Mais je prie aussi pour que le monde se rétablisse également et que nous en sortions tous ensemble. Je sors de cette phase avec deux mots.

GRIT & GRATITUDE. »

Avec Malaika, son beau et acteur Arjun Kapoor a également été testé positif au COVID-19 à peu près au même moment.