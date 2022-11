Malaika Arora donne une réponse appropriée aux trolls qui ciblent l’actrice pour sa démarche, son âge et ses tenues

L’actrice de Bollywood, Malaika Arora, a dévoilé jeudi la bande-annonce de sa prochaine émission Moving In With Malaika. Partageant la bande-annonce, l’actrice a donné une réponse appropriée aux trolls qui la ciblent pour son âge, ses tenues et sa démarche.

Dans la bande-annonce, on peut entendre Malaika Arora dire : “Hé les gars, c’est Malaika, la femme dont tout le monde aime parler. Non? Je le pense, il suffit de voir les commentaires sous cette vidéo ek baar. Kya Kya pehenti hai, vous sab kya karti hai ? Kuch bhi kro, les gens parlent. Je romps, c’est l’actualité. J’en bouge un, je suis avec mon partenaire, je suis trollé. Ma putain de marche, je suis trollé. Bikini ou robe de soirée, je me fais troller. Commentaires aate hai ‘ma’am gharpe raho na, ye sab karne ki umar nahi hai. Bien sûr, je ne rajeunis pas, mais vous savez ce qui devient vraiment vieux ? Ces commentaires. Ces mêmes vieilles remarques, alors j’ai pensé que je donnerais à tout le monde quelque chose de nouveau à raconter, vous montrer une vraie Malaïka.

Regardez la bande-annonce ci-dessous:





Partageant la bande-annonce, elle a écrit: “Si vous pensiez que j’avais fini de faire des nouvelles avec mes mouvements, vous avez autre chose à venir! L’âge, les vêtements, la vie amoureuse sont toutes de vieilles nouvelles, j’apporte quelque chose de nouveau dont vous pouvez tous parler – #HotstarSpecials #MovingInWithMalaika, commence le 5 décembre uniquement sur @disneyplushotstar.

Des célébrités et des internautes ont réagi à la publication. Vj Anusha a commenté: “Je veux emménager avec Malaika.” Un autre utilisateur des médias sociaux a écrit: Ne vous inquiétez pas kuch pour vous connecter kahenge logo ka kaam hai kahna ….. la beauté au-delà des étoiles … ye jo kuch young log coments krte h yeh khud salut budde dikhenge aapki age pr aakr … avec tout le respect que je vous dois, je vous aime beaucoup. Le second a dit : « En fait, c’est spécialement nécessaire pour la société indienne. La quatrième personne a commenté: “sans aucun doute, elle est belle.”

Pendant ce temps, une section de personnes l’a de nouveau trollée dans la zone de commentaires. L’un d’eux a écrit: “sont tante baccho ko sambhaalne ki bhi umar ja chuki hai ab to sudhr jaao.” Un autre a dit : “aaj kal filter bhi yr… Toujours pas intéressé.”